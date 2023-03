W poprzedni piątek Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 16-letniego syna, Mikołaja. Chłopiec przed kilkoma laty padł ofiarą pedofila, mężczyzny ze środowiska zachodniopomorskiej PO. Sprawca został prawomocnie skazany ponad rok przed tym, jak redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, prowadząc własne „śledztwo ws. pedofilii w PO”, poinformował w swoim materiale o ofiarach w sposób umożliwiający ich identyfikację.



Ten sam materiał opublikowała m. in. TVP Info.



- Chciałbym do wszystkich zaapelować, aby nikt, naprawdę nikt nie robił polityki na tej strasznej tragedii, jaka dotknęła rodzinę (posłanki KO) - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w zakładach Orlen w Jedliczu.

- Ja składam moje najszczersze wyrazy współczucia i z szacunku dla zmarłego dziecka, z szacunku dla rodziny naprawdę nie będę tego komentował więcej, tylko po prostu proszę wszystkich, aby uszanowali ten smutek, żal, żałobę, w której rodzina jest pogrążona - dodał szef rządu.

Po pogrzebie Mikołaja Fiilksa TVP i prorządowi publicyści zaczęli oskarżać Platformę Obywatelską o przyczynienie się do śmierci syna posłanki. W podobny sposób wypowiadali się politycy PiS. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił o „nakręcaniu spirali nienawiści”, z kolei Marek Suski przekonywał, że „dziennikarze mają obowiązek informować, a jeśli jest sytuacja związków z PO, to wywołuje to złość i agresję”. - PO tonie, bo ta afera jest niezwykle groźna dla nich, więc atakują niewinnych - mówił.



W sprawie śmierci syna posłanki KO Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód prowadzi śledztwo pod kątem czynu z art. 151 k.k. czyli doprowadzenia do samobójstwa.