Gdy Jarosław Kaczyński przemawiał 10 listopada na pl. Piłsudskiego, reflektor rzucał za nim cień na mury Dowództwa Garnizonu. Nie był to cień prezesa, a sylwetka samego Marszałka. Kaczyński ostrzegł przed wyzwaniami, co „przychodzą do nas z granicy wschodniej i także z Zachodu". Rekonstrukcja „świetlanej przeszłości" zawróciła nas do teorii dwóch wrogów.

Wobec kryzysu zewnętrznego podsycanego przez Łukaszenkę przywódca partii uczynił wiele, by pobudzić gorączkę wewnętrzną w kraju. Czy utrzymywanie społeczeństwa w stanie alarmu i zwiększonej potrzeby bezpieczeństwa nie stało się celem polityki PiS? David Unger pisał o takiej władzy: „Życie, wolność i dążenie do szczęścia ustąpiły miejsca ciągłemu zarządzaniu kryzysowemu: pilnowaniu porządku i prowadzeniu wojen ideologicznych. Służy temu stan wyjątkowy, który usprawiedliwiać ma wszelkie formy przemocy państwa, w tzw. imieniu bezpieczeństwa narodowego".

Sojusznicy uznali napięcia na granicy za kryzys polityczny i humanitarny wywołany przez Białoruś w celu destabilizacji Polski i Unii. Dostrzegli nową jego formę, użycia migrantów jako broni. Wytworzenie nowoczesnej strategii przeciwdziałania wymagałoby współpracy międzynarodowej i nowatorskiej odpowiedzi. Perspektywa władz polskich jest jednak anachroniczna.

Władza razem z krajami Unii i NATO miałaby możliwość zakończenia kryzysu. Paweł Zalewski zauważył brak woli politycznej, pytając, czy chodzi tu o szybkie rozwiązanie konfliktu. Politycznie ten zatarg opłaci się PiS: „Najgorsze, co może nas spotkać, to przekształcenie tego kryzysu w trwały, a to wieszczyli Morawiecki, Błaszczak i Kamiński".

Potwierdzeniem tego stała się wypowiedź premiera: „Ten konflikt będzie trwał latami. Odwołamy się do obrony niepodległości". Daniel Fried przypisał przyczyny konfliktu sporom toczonym przez Polskę: „Łukaszenko uznał, że Polska jest na tyle odizolowana w Europie i w USA, że może nakłonić polski rząd do rezygnacji z poparcia dla białoruskiego ruchu demokratycznego, z obawy przed przekroczeniem granicy przez muzułmanów". Remedium dla Polski byłoby oczywiste – naprawa relacji z Zachodem. Nie taka wydaje się być jednak wola rządu.

„Musimy polegać na sobie. musimy ufać przede wszystkim we własne siły" – oznajmił premier w Krakowie.

Niemcy, Francja i USA włączyły się tymczasem, ponad rządem polskim, z działaniami w celu deeskalacji. Może to kazało ministrowi Jakubowi Kumochowi ogłosić 15 listopada, że właściwie trwa kryzys migracyjny, a nie wojna.

Bezprecedensowa stała się „rada" Sławomira Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, po apelu Angeli Merkel do Władimira Putina o zakończenie kryzysu: „Moja darmowa rada dla rządu niemieckiego: jeśli chcecie rozmawiać z Rosjanami o granicach Polski, to wcześniej zadzwońcie do Warszawy i zapytajcie o zgodę. W przeciwnym razie nie dziwcie się, że nie jesteście respektowani".

Kard. Kazimierz Nycz przypomniał przy prezydencie, że „liczenie na pomoc innych narodów i instytucji wcale nie musi być ograniczeniem suwerenności. To znak współodpowiedzialności za dobro wspólne Polski, Europy i świata".

„Ta granica jest świętością, za którą przelewały krew pokolenia Polaków" – obwieścił zaś premier. Wojna „w obronie niepodległości" rzuciła wielu w wir patriotycznych uniesień i żaru. Władza w terenie zaczęła pokazywać się w wojskowo-podobnych przyodziewkach. Premier uprzedzał o „najpotężniejszym uderzeniu ze Wschodu od kilkudziesięciu lat". Marszałek Witek w zapale posłużyła się inwokacją z mowy generała Jaruzelskiego: „Są takie momenty w życiu naszego narodu". Minister Wąsik niczym La Passionaria, dodawał ducha: „Nie przejdą!". Antoni Macierewicz orzekł, że „Polska jest krajem, który jako jedyny może przeciwstawić się siłom imperializmu rosyjskiego". Do włączenia myśliwych i leśników w „dzieło poszukiwań" nieuzbrojonych migrantów nawoływał Jarosław Zieliński. Prezydent ponaglał: „żołnierze i inne służby na granicy z Białorusią stoją w zimnie i nie dojadają". Minister Sasin zaktywizował spółki Skarbu Państwa do doposażania wojska. Władza, która „nie oddaje ani guzika", wytworzyła w Sejmie atmosferę gorętszą niż podczas przemówienia Becka w 1939.

Kaczyński ujawnił wewnętrzny front: „W czasie kryzysów strzeżcie się agentów. To bitwa o to, co będą myśleć Polacy. Chodzi o to, by odwołując się do empatii, doprowadzić do skruszenia naszego oporu". Władza apeluje o jedność, a zarazem oskarża o zdradę. Premier ujawnił „grzech części elit III RP – agenturalność". Jeden z publicystów uprzedził: „To jest wojna. Nie twierdzę, że wszyscy odpowiedzialni są świadomymi sojusznikami Łukaszenki. Ale podczas wojny głupota również równa się zdradzie stanu". W kraju poczęto identyfikować V kolumnę i wykluczać z „aksjologicznej wspólnoty Polaków".

Skrytykowano i Watykan, gdy abp Gallagher u Ławrowa wspomniał „o polskich biskupach, którzy mają odważnie apelować do władz o postawę humanitarną". „Sieci" napisały: „Stolica Apostolska w tym pontyfikacie poniża narody katolickie Europy Środkowej".

9 listopada Ławrow zasugerował, że „Unia Europejska może pomóc Białorusinom w ten sam sposób co Erdoganowi, by ci powstrzymali migrantów przed przekroczeniem granicy". Może więc motywy inscenizacji Łukaszenki są bardzo przyziemne. Nieuznawany lider chce usiąść do stołu z Unią Europejską jako „partner" i jeszcze zarobić.

Pieniądze są i po polskiej stronie: 400 km polskiego muru miałoby kosztować 1,67 mld zł. Litwa zaś budżetuje 600 km ogrodzenia na 690 mln zł. Różnica miliarda zł. Ale Polska to „państwo zasad", jak powiedział premier.

