Przypadkowo odkryli planetę. „Nie spodziewaliśmy się znaleźć tak spektakularnego układu”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest znaczenie odkrycia nowej planety dla zrozumienia początków Układu Słonecznego?

Dlaczego odkrycie WISPIT 2b jest ważne dla badań nad formowaniem się planet?

Jakie cechy wyróżniają planetę WISPIT 2b na tle innych odkrytych ciał niebieskich?

Odkrycia dokonał międzynarodowy zespół astronomów, w skład którego weszli naukowcy z Universiteit Leiden i University of Galway. Badaniami kierowała Richelle van Capelleveen z Universiteit Leiden. Badanie towarzyszące przeprowadzono na University of Arizona pod kierownictwem Lairda Close'a. Wyniki badań opublikowane zostały 26 sierpnia w dwóch artykułach zamieszczonych w czasopiśmie naukowym „Astrophysical Journal Letters”.

Reklama Reklama

Naukowcy odkryli nową planetę. Powstała zaledwie 5 mln lat temu

Nową planetę naukowcy nazwali WISPIT 2b. Szacują, że to gazowy olbrzym, który ma zaledwie 5 mln lat, a swoją wielkością przypomina Jowisza. Wykryli go na wczesnym etapie formowania się wokół młodej gwiazdy, która podobna jest do Słońca. To dopiero drugie potwierdzone wykrycie planety na tak wczesnym etapie ewolucyjnym. Pierwsze miało miejsce w 2018 roku.

Planeta WISPIT 2b, niewidoczna gołym okiem, znajduje się w odległości ok. 430 lat świetlnych od Ziemi, w kierunku gwiazdozbioru Orła. Jest tak młoda, że nadal osadzona jest w dysku macierzystym. Ten natomiast ma promień 380 jednostek astronomicznych, czyli około 380 razy więcej niż odległość między Ziemią a Słońcem.