Tajemnicze rozbłyski nad Polską. Jest komentarz szefa MON

Szef MON o tajemniczym zjawisku na polskim niebie: Podejmę stosowne kroki

Do sprawy w RMF FM odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz. Jak przyznał polityk, „nie było to coś, co zagrażało bezpieczeństwu państwa”. - W sprawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podejmę stosowne kroki, by informacji było więcej niż mniej. Obiecuję, że podejmę stosowne działania - zapewnił.