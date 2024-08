Niezwykła noc nad Polską. Perseidy, zorza polarna i koniunkcja planet

Perseidy to rój meteorów, którego orbita co roku przecina orbitę Ziemi. Maksimum roju, związanego z kometą 109P/Swift-Tuttle, obserwuje się zwykle między 12 a 13 sierpnia. Tak też było i w tym roku.

Rój Perseidów nad Polską

Perseidy są obserwowane od około 2000 lat, najwcześniejsze informacje na ich temat pochodzą z Dalekiego Wschodu. Rój meteorów jest widoczny od ok. połowy lipca do drugiej połowy sierpnia, szczyt aktywności przypada na okres 9-14 sierpnia. Meteory najlepiej widoczne są z półkuli północnej, najlepsze warunki do obserwacji są w drugiej połowie nocy i nad ranem.

W nocy z poniedziałku na wtorek na nocnym niebie widać było tzw. spadające gwiazdy, czyli zjawiska świetlne, które towarzyszą przelotowi okruchu skalnego przez ziemską atmosferę. Większe fragmenty skał, które nie spłoną w atmosferze, docierają na powierzchnię naszej planety jako meteoryty.