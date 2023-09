Leszek Miller: „Elity labidzą, że Tusk, angażując Giertycha, godzi w ich podstawowe wartości i uczucia. Żądają od niego programu, bo on rzekomo nie ma nic do powiedzenia poza odsunięciem PiS od władzy… To mało? Odspawać od posad tysiące pasożytów, nieuków, malwersantów, złodziei i urzędników z bożej łaski? To nie jest program?”.