Na Ziemię dociera sygnał radiowy z kosmosu. Tajemniczy obiekt wysyła go co 22 minuty

"Według naszych teorii, źródło powinno zwalniać, by wytwarzało fale radiowe. Według naszych obserwacji, tak nie jest" - napisała w artykule radioastronom. Dodała, że jeśli źródłem sygnałów jest magnetar, sygnały radiowe powinny być wykrywalne w okresie od kilku miesięcy do kilku lat - ale nie przez 33 lata, jak w omawianym przypadku.

Pozaziemska cywilizacja?

Co jest źródłem powtarzających się wykrytych sygnałów? Radioastronom podkreśliła, że choć wygodnie byłoby przypisać zjawisko pozaziemskiej cywilizacji, byłoby to "pójście na łatwiznę", ponieważ nie zachęca do badania innego wytłumaczenia. Tym bardziej, że, jak podkreśliła autorka artykułu w "The Conversation", gdy astrofizyk Jocelyn Bell Burnell i jej zespół w latach 60. XX wieku odkryli pulsar nazwany LGM-1 (od little green men, małe zielone ludziki) i kolejne, ocenili, że nie może chodzić o kosmitów, ponieważ prawdopodobieństwo, że tyle podobnych sygnałów pochodziłoby z tak wielu różnych miejsc w przestrzeni kosmicznej byłoby niezwykle małe.

Tamte sygnały, podobne do tych, które odkryła Hurley-Walker, nie zawierały informacji, lecz "szum" na wszystkich częstotliwościach, jak naturalne źródła radiowe. Radioastronom podkreśliła przy tym, że do emisji sygnału na wszystkich częstotliwościach potrzeba ogromnej ilości energii. "Trzeba użyć gwiazdy neutronowej" - czytamy.

Źródło odkryte za pomocą australijskiego radioteleskopu pozostaje aktywne i wysyła sygnały. Natasha Hurley-Walker wyraziła nadzieję, że ponieważ każdy na świecie może zaobserwować zjawisko, komuś uda się przeprowadzić dalsze obserwacje i wyjaśnić zagadkę pochodzenia tajemniczych kosmicznych sygnałów.