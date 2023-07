W 2023 roku będą miały miejsce aż cztery superpełnie Księżyca. Nasz naturalny satelita podczas nich znajduje się szczególnie blisko Ziemi, a jego tarcza jest wyjątkowo duża oraz jasna. Już dziś, bo w poniedziałek 3 lipca, zaobserwować będzie można lipcową pełnię Księżyca, zwaną również Koźlim lub Burzowym Księżycem. Co więcej, zbiegnie się ona ze zjawiskiem superpełni, co sprawi, że zdarzenie będzie jeszcze bardziej spektakluarne.

Kiedy obserwować Pełnię Koźlego Księżyca?

Kulminacyjny moment pełni Koźlego Księżyca nastąpił w poniedziałek 3 lipca około godziny 13.40. Nasz naturalny satelita będzie jednak najlepiej prezentował się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Dlaczego to tak wyjątkowe zdarzenie? W lipcu w momencie pełni Księżyc znajdzie się w odległości zaledwie 361 934 kilometrów od Ziemi – czyli dużo bliżej niż w porównaniu do jego średniej odległości, która wynosi około 382 900 km. Tarcza Księżyca może być nawet 14 proc. większa niż zwykle. Będzie też dużo jaśniejsza – jak szacują eksperci, nawet do 30 proc. Różnice te są niestety niemal niedostrzegalne gołym okiem.

Pełnia Koźlego Księżyca. Skąd wzięła się nazwa?

Dlaczego rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej nazywali lipcową pełnię Koźlim Księżycem? To właśnie w lipcu na głowach samców jeleni, czyli kozłów, zaczynają pojawiać się zalążki poroża.