Internet obiegły nagrania zielonej kuli ognia nad Australią

Prawdopodobnie zaobserwowane zjawisko było spowodowane meteorem spadającym na Ziemię w rejonie północno-wschodniej Australii. Meteory, w momencie wejścia w ziemską atmosferę, spalają się.



Kule ognia pojawiają się na niebie, gdy w atmosferę wejdzie większy meteor. Takie meteory nazywamy bolidami. Kiedy taki obiekt wchodzi w ziemską atmosferę (zazwyczaj z prędkością kilku-kilkunastu kilometrów na sekundę), jego powierzchnia rozgrzewa się do temperatury kilku tysięcy stopni w wyniku silnego sprężania powietrza przed jego czołem. W efekcie bolid zaczyna jasno świecić.



Zazwyczaj tylko ok. 5 proc. meteorów, które wchodzą w atmosferę Ziemi, dociera do jej powierzchni.



Co roku na Ziemię spada ok. 500 meteorów, ale tylko nieliczne udaje się odnaleźć - podaje Planetary Science Institute, cytowany przez amerykański "Newsweek". Powodem jest to, że często spadają one do oceanów lub w miejsca niedostępne, albo spalają się całkowicie w atmosferze.