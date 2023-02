Kometa z zewnętrznego Układu Słonecznego zbliżyła się do Ziemi w środę, a obserwatorzy nieba mają szansę zobaczyć obiekt po raz pierwszy od 50 000 lat.

Przelot jest jedyną w swoim rodzaju szansą na ujrzenie "zielonej komety", która nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszej planety, zanim przejdzie ona na swoją odległą orbitę wokół Słońca.

Kometa, oficjalnie znana jako C/2022 E3 (ZTF), zbliżyła się do Ziemi w środę i może być na tyle jasna, że będzie widoczna przez teleskopy i lornetki, jeśli warunki będą sprzyjające.

Przy najbliższym podejściu kometa znajdzie się w odległości 42 milionów kilometrów od naszej planety. Ostatni raz kometa C/2022 E3 (ZTF) odwiedziła Ziemię w epoce górnego paleolitu, za czasów neandertalczyków.

Czytaj więcej Kosmos Ziemię mija kometa, która pojawi się znów za 50 tys. lat. Lub nigdy Kometa C/2022 E3, odkryta 2 marca 2022 roku, może być pierwszą kometą widoczną z Ziemi gołym okiem od czasu komety NEOWISE w 2020 r. Co ciekawe orbita tej komety wygląda w taki sposób, że może ona już nigdy nie wrócić do Układu Słonecznego.

Komety mogą być trudne do zauważenia na nocnym niebie, ale ten obiekt systematycznie jaśnieje podczas swojej wędrówki przez wewnętrzny Układ Słoneczny, co według NASA powinno pomóc ludziom w dostrzeżeniu go.

Astronomowie śledzą kometę w miarę jej zbliżania się do Słońca, a obserwatorzy nieba na półkuli północnej mieli szansę ją dostrzec w pogodne noce przez większą część stycznia. Poprzednio kometa zbliżyła się do Słońca 12 stycznia.

Obserwatorzy na półkuli południowej prawdopodobnie nie będą mieli dobrego widoku na kometę.

Jeśli kometa będzie nadal jaśnieć, możliwe będzie dostrzeżenie jej gołym okiem podczas najbliższego zbliżenia do Ziemi, choć lornetki i teleskopy prawdopodobnie będą w stanie dostrzec drobniejsze szczegóły komety, w tym część jej słabego ogona.

Dla tych, którzy nie mogli zobaczyć zielonej komety osobiście, Virtual Telescope Project transmitował w czasie rzeczywistym obraz z teleskopów we Włoszech i Hiszpanii.