Podcast „Rzecz w tym”: Komisja ds. zbadania pedofilii – ostatnia szansa dla Kościoła w Polsce

Mimo optymistycznych komunikatów o stanie zdrowia papieża, w mediach pojawiają się spekulacje o ewentualnym konklawe. - Trzy czwarte kardynałów elektorów to nominaci Franciszka, co oznacza, że ewentualny wybór nowego papieża może być dużą niespodzianką – zauważył Krzyżak. Włosi liczą na to, że po latach pontyfikatów papieży spoza Półwyspu Apenińskiego, tym razem na Tron Piotrowy powróci ich rodak.

Dyskusja dotyka również kwestii reform Franciszka, który wprowadził liczne zmiany w Kolegium Kardynalskim. Czy obecny układ sił faworyzuje jakąś konkretną opcję? Czy Kościół może czekać nowy kierunek, a może kontynuacja linii obecnego papieża?