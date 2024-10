Bp Artur Ważny: Nie mam w diecezji sosnowieckiej nic do ukrycia. Im szybciej wyjaśnimy skandale, tym lepiej

Po ubiegłorocznych skandalach w diecezji i rezygnacji biskupa Grzegorza Kaszaka pojawiły się głosy, że diecezję w Sosnowcu trzeba zaorać. Ksiądz po objęciu diecezji w maju tego roku protestował przeciwko takim twierdzeniom. Ale obecne zatrzymania dwóch czynnych księży i jednego byłego, są niejako potwierdzeniem twierdzeń, że lepiej byłoby zaorać...

Nie mogę się z tym zgodzić. Być może nie do końca wszystkie sprawy zostały sprawdzone, rozeznane. Mam nadzieję, że nie ma nic nowego, ale też mam świadomość tego, że są rzeczy, które nie zostały wyjaśnione. Mówiłem o tym zresztą publicznie.

Spodziewał się ksiądz biskup tego, że te sprawy wyjdą tak szybko?

Tak, spodziewałem się, w tym sensie, że dobrze gdyby ich nie było, ale jeśli przychodzą, to trzeba się nimi zmierzyć. Im szybciej, tym lepiej. Dzięki temu będziemy mogli zająć się tym, co rzeczywiście jako Kościół mamy robić, a nie tylko przeszłością. Pewno są jeszcze inne rzeczy i ich naświetleniu mają też służyć działania prokuratury.

Prokuratura zabezpieczając różnego rodzaju dokumenty, dane, nośniki, sięgała także po materiały z postępowań kanonicznych?

Po pewne rzeczy tak. Przy przeszukaniu byli obecni nasi prawnicy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to co w myśl prawa kanonicznego może być wykroczeniem lub przestępstwem, nie musi tym być w myśl prawa świeckiego.

Pytam o to, bo jakiś czas temu była dyskusja wewnątrz Kościoła, nawet specjalne uregulowania się pojawiły, co udostępniać, a czego nie. Stolica Apostolska wprost mówiła, że przy każdorazowym żądaniu dokumentów ze strony prokuratury trzeba zawiadomić nuncjusza, a o niektóre materiały śledczy winni występować do Watykanu w trybie międzynarodowej pomocy prawnej.

Jeśli chodzi o sprawy, które były wysyłane do Watykanu, one są objęte pewną klauzulą poufności, jakimś zabezpieczeniem. Po to właśnie przy przeszukaniu byli nasi prawnicy cywilni i też kościelni, żeby nad tym czuwać. W niektórych przypadkach faktycznie trzeba prosić o dostęp do materiałów Stolicę Apostolską. Ja poinformowałem o przeszukaniu nuncjaturę, sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Chodzi o to byśmy zadbali wspólnie, by nie przekroczyć ani prawa kościelnego, ani państwowego. To też ważne z punktu widzenia komisji, które powołałem.

Pierwsza ma badać sprawy gospodarczo-finansowe, druga zaś skandale obyczajowe. Kiedy można spodziewać się jakiś raportów z ich prac?

Pierwsza komisja już działa. Ma statut i regulamin. Na razie określiła swój plan działania do czerwca przyszłego roku. Sformułuje swoje wnioski i będziemy zastanawiać się do dalej. Druga komisja powinna zacząć działać pod koniec października. Działamy stopniowo. Ja nie chcę ingerować w prace komisji, natomiast one wiedzą, co mogą robić, czego nie mogą robić, a o pewne rzeczy muszą wnioskować.