Rzecznik Watykanu Matteo Bruni, którego słowa przytaczają światowe agencje prasowe, podając liczbę 600 tys. uczestników mszy, powoływał się na szacunki organizatorów wydarzenia dotyczące liczby osób na błoniach Tasitolu i okolicach. W tym samym miejscu w 1989 roku mszę odprawił Jan Paweł II. Wówczas uczestniczyło w niej ok. 100 tys. osób. Papież przyleciał wówczas do Dili tylko na kilka godzin. Timor Wschodni był wtedy krajem okupowanym przez Indonezję.

We mszy, odprawionej we wtorek, uczestniczą też wierni przybyli z Timoru Zachodniego. Mimo to liczba uczestników wydarzenia jest zbliżona do połowy populacji Timoru Wschodniego. Ta wynosi ok. 1,3 miliona, co sprawia, że jest to rekord, jeśli chodzi o odsetek populacji danego kraju, uczestniczący w pojedynczym wydarzeniu papieskim.



Pielgrzymka papieża Franciszka do Azji

Franciszek odwiedza Timor Wschodni w ramach swojej pielgrzymki po Azji. To jeden z najbiedniejszych krajów na kontynencie, w którym około 42 proc. mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. Timorczycy są głęboko wierzący — obecnie za katolików uznaje się 97 proc. z nich.