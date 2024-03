Można na temat tych kar oczywiście dyskutować, ale trzeba zauważyć – a to nieco w emocjonalnej dyskusji znika z pola widzenia – że jeszcze osiem lat temu kościelne prawo w ogóle nie przewidywało żadnych kar dla biskupów, którzy zaniedbali swoje obowiązki. Tych zaś, którzy „narozrabiali”, upominano i co najwyżej przenoszono na inny urząd. Utrata urzędu – nawet jeśli nazywana emeryturą – jest w praktyce karą.

O karach dla hierarchów w innych krajach Stolica Apostolska milczy

Prawdą jest, że Kościół w Polsce nie potrafi tego w sposób właściwy komunikować. Raz zrobi w tym obszarze spory postęp, innym razem zrobi trzy kroki do tyłu i wraca do punktu wyjścia. Przypadki abp. Dzięgi i bp. Dziuby pokazują to aż nazbyt wyraźnie. To jest ciągły poligon doświadczalny, to ciągłe stąpanie po polu minowym.

Na to, co dzieje się w Kościele nad Wisłą, patrzą biskupi z innych krajów, patrzy Watykan. Obserwują reakcje wiernych na podanie prawdy, na próby jej zatajenia. Wyciąganie konsekwencji wobec hierarchów, którzy dopuścili się zaniedbań, nie dotyczy bowiem jedynie Kościoła w Polsce. Te procesy dzieją się w całym katolickim świecie. Ale informacje o tym, że jakiś biskup został ukarany i stracił urząd, nie są wcale częste. Polski Kościół – nawet jeśli informacje są wymuszone – jest wyjątkiem. I tę – w pewnym sensie negatywną wyjątkowość – powinien pokazać światu. Jak? Nie lękając się nawet najbardziej gorzkiej prawdy.