Rocznica śmierci kapłana. Jak pokazać księdza Jerzego Popiełuszkę

Takie cele stawia sobie Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki razem z archidiecezją warszawską i sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego. Obchody zaczną się 28 lutego, czyli w rocznicę pierwszej mszy za ojczyznę odprawionej przez księdza Popiełuszkę w 1982 r., potrwają do 3 listopada – rocznicy pogrzebu księdza. W wymiarze duchowym złoży się na nie program modlitwy „o wolność od lęku i nienawiści” połączonej z refleksją nad jego nauczaniem.

Kardynał Nycz: męczennik za wiarę i człowieka

Kardynał Kazimierz Nycz wskazuje, że celem powinien być powrót do podstawowych wymiarów życia tego kapłana, akcentów, które zostawił. Jednak zdaniem duchownego nie tyle chodzi o to, aby go uwspółcześniać, ale aby te wymiary były aktualne na nasze czasy. – To było męczeństwo za wiarę i męczeństwo za człowieka, jego godność – przypomniał kardynał. Wskazał, że ważna jest też modlitwa za jego kanonizację. – Jako ksiądz posłany do duszpasterstwa potrafił być człowiekiem, który pokazał piękno wiary katolickiej, uwypuklając system wartości jako propozycję, którą Kościół daje współczesnemu światu. A tego współczesnemu światu brakuje – dodał metropolita warszawski.

– To był człowiek prawdy, miłości i wiary – wskazuje ks. dr Marcin Brzeziński, kustosz sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. – Bronił godności człowieka pogardzanego. Trzeba pójść drogą duchową, aby powiedzieć współczesnemu człowiekowi, że potrzebna jest przemiana naszych serc, usunąć złe emocje, zło, zapraszamy zatem do postu od złych słów – dodał ks. Brzeziński. Jego zdaniem czas wspomnienia ks. Jerzego powinien służyć refleksji osobistej.

Ks. Jerzy Popiełuszko może być patronem młodych

– To idealny patron na te czasy i na dorosłość, w którą wchodzimy – uważa 18-latka Eliza Pardyka z ruchu młodzieży ks. Jerzego.