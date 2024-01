Pochodzący z Malty arcybiskup Charles Scicluna, który zasłynął ze swoich dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym, w opublikowanym w niedzielę wywiadzie z dziennikiem „Times of Malta” powiedział, że jego zdaniem Kościół powinien "poważnie pomyśleć" o umożliwieniu księżom zawierania małżeństw. Słowa duchowego mają duże znacznie – jest on bowiem wyższym rangą urzędnikiem Watykanu oraz doradcą papieża Franciszka.

Doradca papieża Franciszka uważa, że Kościół powinien pozwalać kapłanom zawierać małżeństwa

- Prawdopodobnie pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób może zabrzmieć to heretycko — powiedział dziennikowi „Times of Malta” arcybiskup Charles Scicluna. Jak zaznaczył doradca papieża Franciszka, w pierwszym tysiącleciu historii Kościoła księża mogli zawierać małżeństwa. Duchowny zauważył też, że małżeństwa są dozwolone obecnie w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego. - Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć - powiedział. - Kościół stracił wielu wielkich księży, ponieważ wybrali małżeństwo — dodał.

- W Kościele jest miejsce na celibat - ocenił arcybiskup, jednocześnie zaznaczając, że „trzeba wziąć również pod uwagę to, że księża czasami się zakochują”. - Następnie muszą wybierać między nią a kapłaństwem. Niektórzy księża zaś potajemnie angażują się w sentymentalne relacje - przyznał.

Kościół umożliwi zawieranie małżeństw przez księży?

Debata na temat tego, czy księża rzymskokatoliccy powinni mieć możliwość zawierania małżeństw, toczy się od wieków. Obecnie księża mogą zawierać małżeństwa jedynie w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego, a także w kościołach prawosławnym, protestanckim i anglikańskim.