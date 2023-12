Nowe przypadki na liście księży oskarżonych w PRL o wykorzystywanie seksualne. Kościelna komisja ds. pedofilii dopiero w 2024 roku

Jaka była skala wykorzystywania seksualnego?

Od kilku lat – co wiele razy podkreślaliśmy w naszych publikacjach – dane dotyczące przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych na szkodę osób małoletnich prowadzi też Konferencja Episkopatu Polski. Są to przypadki zgłoszone instytucjom kościelnym po roku 1990, ale dotyczą też okresu wcześniejszego (najstarszy zgłoszony przypadek miał miejsce w roku 1950). Takich spraw jest 177. Razem z odnalezionymi przez nas w archiwach państwowych to już 312. Kwerenda wykazuje, że na jednego sprawcę przypada ok. pięciu ofiar. Zestawiając te dane z danymi KEP i uwzględniając ewentualne błędy zaniżamy tę liczbę do czterech (wbrew opiniom specjalistów, którzy każą ją zawyżać). Można zatem powiedzieć, że między 1944 a 1989 r. duchowni i osoby związane z Kościołem skrzywdziły ponad 1200 osób. Jaka była ich faktyczna liczba? Nie dowiemy się nigdy.

Świadomość istnienia „ciemnej liczby” – tj. spraw, które nigdy nie zostaną ujawnione - istniała w badanym przez nas czasie. Autor przeznaczonego dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej skryptu nt. zwalczania przestępstw seksualnych wskazywał, że w 1980 r. odnotowano 2810 tego typu przestępstw – z tego aż 863 dotyczyły wykorzystania seksualnego osoby poniżej 15. roku życia (to blisko 31 proc.). Przywołując opinie kryminologów zza granicy wskazywał, że jedni twierdzą, że wykrywane jest co dwudzieste tego typu przestępstwo, inni zaś, że co setne.

Jakich badań chcą biskupi?

Nasze publikacje były m.in. jednym z powodów przyspieszenia prac Konferencji Episkopatu Polski nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów, która ma zbadać przypadki pedofilii w polskim Kościele. O tym, że komisja taka powstanie biskupi zdecydowali na zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w marcu. Wtedy jednak mowa była jedynie o zespole historycznym. Prace związane z jego powołaniem zlecono abp. Wojciechowi Polakowi, delegatowi KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. W czerwcu KEP zdecydowała, że zespół koncepcyjny zostanie poszerzony o trzech biskupów – specjalistów od badań archiwalnych, historycznych oraz prawa kanonicznego – oraz, że komisja będzie interdyscyplinarna. Zdecydowano też, by do prac włączyć zakony.

Ponad połowa podejrzanych zakonników trafiła do więzień

– Kościół w Polsce to nie tylko diecezje, ale także zakony żeńskie i męskie, które mają przecież własną autonomię i swoich przełożonych. Nie obowiązują ich decyzje podejmowane przez biskupów, a wiadomym jest, że sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci są także zakonnicy – mówił w lipcu „Rz” abp Polak.

Pokazuje to nasza kwerenda. Wynika z niej, że co czwarty podejrzany (34) był zakonnikiem. Osiemnastu z nich trafiło do więzienia, sprawy dziewięciu zatuszowała Służba Bezpieczeństwa, tylko w czterech przypadkach podejrzanego oczyszczono z zarzutów.