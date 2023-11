Papież Franciszek odpowiada krytykom. Kardynał pozbawiony mieszkania w Watykanie

Dwukrotnie Burke dołączył do innych konserwatywnych kardynałów, którzy wystosowali formalne pytania do papieża, znane jako "dubia", prosząc go o wyjaśnienie kwestii doktrynalnych, które niepokoją konserwatystów. W pierwszym przypadku poprosili Franciszka o wyjaśnienie jego stosunku do rozwiedzionych i ponownie cywilnie żonatych katolików, na co Franciszek nigdy nie odpowiedział. W drugim zapytali, czy pary tej samej płci mogą otrzymywać błogosławieństwa kościelne - i otrzymali w odpowiedzi "być może".

Kardynał Raymond Burke - jeden z największych krytyków papieża Franciszka

Następnie, w przeddzień synodu biskupów w zeszłym miesiącu, Burke przewodniczył swego rodzaju kontrsynodowi, zaledwie kilka kroków od Placu Świętego Piotra. Tam Burke wygłosił ostrą krytykę wizji "synodalności" Franciszka, a także jego ogólnego projektu reformy Kościoła.

- Jest niestety bardzo jasne, że przywoływanie Ducha Świętego przez niektórych ma na celu przedstawienie planu, który jest bardziej polityczny i ludzki niż kościelny i boski - powiedział Burke.

Burke zawsze bronił swoich działań jako służących Kościołowi i papiestwu, mówiąc, że jego obowiązkiem jako kardynała i biskupa jest podtrzymywanie nauczania Kościoła i korygowanie błędów. - Owce zależą od odwagi pasterzy, którzy muszą chronić je przed trucizną zamieszania, błędów i podziałów - mówił.

Burke, który spędza większość czasu w Stanach Zjednoczonych w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, które założył w swoim rodzinnym Wisconsin, jest drugim amerykańskim duchownym, który został ukarany przez Franciszka.