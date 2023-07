W Częstochowie dobiegła końca 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W niedzielę centralnym punktem wydarzenia była msza, celebrowana przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Swój list do uczestników pielgrzymki wystosował prezydent Andrzej Duda, swoje przemówienie wygłosił również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Głos na Jasnej Górze zabrał też o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Na zakończenie mszy redemptorysta wygłosił przemówienie, w którym chwalił rząd, abp. Jędraszewskiego oraz ostrzegał przed „zorganizowanym deprawowaniem”, które - jak przekonywał - zmierza z Zachodu do Polski.

Politycy PiS na Jasnej Górze. O. Tadeusz Rydzyk dziękuje rządzącym

- Miłość poznaje się po uczynkach i po woli. Potrzeba uczynków. Jesteśmy w takiej sytuacji - to co dzisiaj ksiądz arcybiskup (Jędraszewski - red.) mówił, co wczoraj usłyszeliśmy, co usłyszeliśmy od pana premiera (Kaczyńskiego - red.) przedtem - streściłbym w tych słowach, które są zawarte w ostatniej książce wydawnictwa Biały Kruk (wydaje książki np. prof. Wojciecha Roszkowskiego, skrajnie prawicowego francuskiego polityka Érica Zemmoura czy abp. Jędraszewskiego - red.). Jeden z autorów mówi: Z jednej strony Polski wybuchają rakiety, zabijani ludzie, straszna, brutalna wojna. Jesteśmy w niebezpieczeństwie z tamtej strony. Bardzo poważne niebezpieczeństwo - mówił Rydzyk, przechodząc do pochwał dla władzy. - Chwała Panu, że w tej chwili w Polsce jest taki układ, że po prostu chcemy się bronić. I za to dziękujemy, że myślą rządzący o tym, żeby bronić Polski od strony militarnej, żebyśmy nie stracili tej wolności - stwierdził.

W spotkaniu na Jasnej Górze, oprócz Kaczyńskiego, udział wzięli też m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny Marlena Maląg i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.