Episkopat ustala wysokość kar pieniężnych dla polskich księży

Znowelizowany przez papieża Franciszka kodeks prawa kanonicznego, który obowiązuje w Kościele od grudnia 2021 r., przywrócił do kościelnego prawa kary finansowe. Ksiądz, ale także pełniąca w Kościele jakiś urząd osoba świecka, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia swoich zadań. Mogą zostać także pozbawieni całości lub części wynagrodzenia kościelnego.

W kodeksie prawa kanonicznego ani żadnej ustawie kościelnej nie określono wysokości tych grzywien. Decyzję w tej sprawie pozostawiono konferencjom biskupów. „Rzeczpospolita” dotarła właśnie do projektu dekretu w tej sprawie, który przygotowała Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski. Kilka dni temu został on wysłany do wszystkich biskupów z prośbą o opinie, a KEP zajmie się nim w całości na najbliższym, czerwcowym, posiedzeniu.

Kary rosą wraz z pensją

Wysokość kar finansowych eksperci KEP proponują uzależnić od wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Minimalna stawka ma wynosić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, maksymalna zaś jego dwudziestokrotność. Od lipca płaca minimalna w Polsce będzie wynosiła 3600 zł brutto, a to oznacza, że sprawca czynu, za który kościelne prawo przewiduje możliwość nałożenia grzywny, zapłaci od 1800 do nawet 72 tys. zł. Stawki te będą ruchome, bo eksperci KEP proponują, by były zależne od minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym grzywna zostanie orzeczona. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa ma wzrosnąć do poziomu 4250 zł brutto, a to oznacza, że grzywna wyniesie od 2125 zł do 85 tys. zł

– Taką grzywnę na sprawcę przestępstwa, które wymienia kodeks prawa kanonicznego, może nałożyć biskup po przeprowadzeniu specjalnego postępowania lub kościelny sąd – wyjaśnia prawnik kanonista. – W głównej mierze będą one dotyczyły księży. I będą uzależnione od wagi przestępstwa.