W marcu w TVN24 wyemitowany został dokument Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w ramach serii reportaży „Bielmo”. Padła w nim teza, że św. Jan Paweł II, gdy był krakowskim metropolitą, wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez księży, ale ukrywał te informacje. Autor reportażu Marcin Gutowski rozmawiał ze znajomymi i ofiarami księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca - wszyscy trzej podlegali w latach 60. kardynałowi Wojtyle. „Dziennikarz dotarł też do ludzi, którzy o przestępstwach popełnianych przez duchownych osobiście Wojtyłę informowali, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania” - czytamy na stronach TVN24.

Reklama

Reportaż wywołał medialną burzę, a temat podchwycili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Głosami przede wszystkim posłów PiS i PSL Sejm przyjął specjalną uchwalę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Spot o papieżu nagrał też premier Mateusz Morawiecki. - Te ataki na papieża Polaka wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny. Wychodzą bowiem ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa - przekonywał premier w klipie.

W homilii, wygłoszonej w poniedziałek w kościele św. Józefa księży salezjanów w Przemyślu, przemyski biskup pomocniczy Krzysztof Chudzio stwierdził, że autorzy filmu, którzy „wrzucili go do publicznej debaty”, wykazali się ogromną nieodpowiedzialnością. Jego zdaniem dokument TVN jest „fałszywy i zmanipulowany, jak mówią fachowcy przynajmniej na trzech poziomach: tezy, źródeł i ofiar”.

- Teza mówi, że Karol Wojtyła tuszował wielkie zło w Kościele. Jest to kłamstwo, czego dowodzą źródła IPN. Druga manipulacja polega na opieraniu się na dokumentach komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, bez weryfikacji tych dokumentów, bez czytania ich w kontekście historycznym, a także na wybraniu tylko tego, co miałoby służyć pozornemu udowodnieniu, że Karol Wojtyła wiedział i nie reagował na zło. To jest kolejne właśnie kłamstwo i są na to dowody - mówił hierarcha, choć informacje, o których wcześniej pisała także „Rzeczpospolita”, dotyczące dwóch księży (z trzech, których historię przedstawiono w dokumencie) pochodzą nie z materiałów bezpieki, a dokumentów IPN dotyczących spraw kryminalnych.



Reklama

Bp Chudzio ocenił, że „manipulacja” dotyczy także ofiar, które „przez autora owego filmu zostały zinstrumentalizowane i są tylko tłem potrzebnym do osiągnięcia zupełnie innego celu niż współczucie i troska o nich”. - A więc nie chodzi o prawdę. Nie chodzi o obronę pokrzywdzonych - zawyrokował. - Rodzi się zatem pytanie: czy chodzi tylko o świętego Jana Pawła II, aby go zdyskredytować? - pytał.

Według kaznodziei dokument, dotyczący Karola Wojtyły, wpisuje się w „zniszczenie prawd, które głosił i przypominał św. Jan Paweł II, a są to prawdy Boże”. - Chodzi o zniszczenie wiary, oderwanie człowieka od Boga, bo tak właśnie działa szatan i ci wszyscy, którzy - może czasami nawet bezwiednie i bezrefleksyjnie – stali się propagatorami szatańskich idei - mówił.

W opinii biskupa Chudzi to „szatan próbuje zniszczyć autorytet Jana Pawła II”, aby w ten sposób „obrzydzić odniesienie do Bożych prawd, przekazań, do wiary, do nadziei życia wiecznego”. - Niestety wielu jest takich, którzy poddają się temu mechanizmowi. Nie bez znaczenia jest tu też chęć uderzenia w Kościół i rozbicia tej wspólnoty, którą założył sam Syn Boży, aby właśnie przez tę wspólnotę i w tej wspólnocie zbawiać ludzi - przekonywał.