Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie odniósł się do ostatnich publikacji medialnych dotyczących Jana Pawła II. Chodzi między innymi o reportaż "Franciszkańska 3" wyemitowany w telewizji TVN24. Wynika z niego, że Karol Wojtyła, zanim jeszcze został papieżem, miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych księży i ukrywać je.

- Niszczy się Jana Pawła II, człowieka o niezwykłej prawości osobistej. (...) Jego – obrońcę małżeństwa i rodziny – wini się za to, że tolerował odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła. Wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się swoistą ideologią w innych środowiskach - powiedział metropolita krakowski. - Musimy walczyć. Nie przemocą, prawdą. Musimy walczyć modlitwą. Musimy zmagać się, ciągle umacniać solidarność polskich serc. Bo tu chodzi o Polskę. Tu chodzi o nas - dodał.

Jak ocenił arcybiskup Marek Jędraszewski, krytyczne oceny działań Karola Wojtyły dotyczące walki z pedofilią w Kościele są "drugim zamachem".

Zdaniem metropolity krakowskiego Jana Pawła II "próbuje się go odrzeć z czci i szacunku". - Wiemy, że pojawiają się głosy domagające się tego, aby nawet pozbawić go wyniesienia na ołtarze - stwierdził. Jak podkreślił, Karol Wojtyła "ciągle jest wrogiem dla wielu sił na zewnątrz Polski ale także wewnątrz naszej ojczyzny – głosicieli ideologii gender, zwolenników aborcji i eutanazji". - Jego głos jest ciągle głosem sprzeciwu, więc trzeba go zniszczyć, osłabić jego autorytet, wyszydzić jego święte imię, wyrwać je z naszych serc - zaznaczył metropolita krakowski.

- Chodzi o to, abyśmy dzisiaj w tym trudnym czasie drugiego zamachu na Jana Pawła II wracali do tych naszych uniesień, naszych wzruszeń, naszego wołania: zostań z nami! - powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski, nawiązując do okrzyku, który towarzyszył pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski.