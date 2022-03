Obawiam się, że był to pomysł przygotowany na potrzeby spotkania z opozycją, po to, żeby zaskoczyć i przerzucić polityczną piłkę na stronę opozycji - mówił Krzysztof Paszyk, poseł PSL-u, w rozmowie z Michałem Kolanko o propozycji rządu, by wprowadzić zmiany w Konstytucji, które miałyby pozwolić m.in. na konfiskatę majątku rosyjskich oligarchów oraz zwiększenie wydatków na armię.