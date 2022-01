Z powodu pandemii będą nieco skromniejsze. I będą odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu.

- Staramy się, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, przeżyć uroczystość Epifanii, jako radosny moment Objawienia Pańskiego, w którym Jezus pragnie ukazać się każdemu człowiekowi niezależnie od wieku, koloru skóry, pozycji społecznej, czy zaangażowania duchowego - podkreślają organizatorzy warszawskiego Orszaku.

Bardzo chrześcijańskie święto

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii, w polskiej tradycji nazywana jest świętem Trzech Króli.

Jest to jedno z najstarszych i najbardziej chrześcijańskich świąt. Powstało na początku IV wieku.

W stolicy Orszak Trzech Króli zostanie poprzedzony powitaniem monarchów na Placu Zamkowym, tańcem Smoka i tańcem Aniołów.

Orszak rozpocznie się w południe modlitwą Anioł Pański, którą poprowadzi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Następnie przy śpiewie kolędy „Mędrcy świata", trzej królowie dosiądą swoich wielbłądów, aby przez Krakowskie Przedmieście dotrzeć do stajenki na Placu Piłsudskiego, gdzie nastąpi uroczysty moment Pokłonu Trzech Króli.

Na czele Orszaku wyruszy Gwiazda, a za nią grupa małych pastuszków. Królom w drodze będą towarzyszyć rycerze i dwórki, wcieli się w nich młodzież z warszawskich szkół. Orszak zakończy się wspólnym polonezem do melodii kolędy „Bóg się rodzi".

W tym roku w postacie Świętej Rodziny wcielą się Aleksandra i Jakub Siekierzyńscy oraz ich roczny syn Stefan. Warszawski Orszak będzie transmitowany w internecie na stronie www.orszak-transmisja.pl.

Także dziś, można się wybrać także na Warszawski Spacer Orszakowy – Grę Miejską polegającą na rozwiązaniu zadań w krzyżówce na podstawie plansz informacyjnych rozstawionych na trasie warszawskiego Orszaku.

Dziesięć plansz przybliża Ewangelię oraz różne ciekawostki historyczne związane z tematyką Bożego Narodzenia.

Z pomocą dla bezdomnych

W Krakowie Orszak przejdzie trzema trasami: z katedry na Wawelu, salezjańskiego parku Wioski Świata oraz z placu Matejki.

Będą to trzy zgromadzenia publiczne, a limit pojedynczego zgromadzenia to 100 osób. - W związku z koniecznością przestrzegania ograniczeń, osoby obserwujące przemarsz orszaku proszone są, by nie dołączać do niego. Chętni mogą za orszakiem podążać indywidualnie i z zachowaniem odległości – proszą organizatorzy.

Trzy orszakowe grupy spotkają się na Rynku Głównym, z zachowaniem bezpiecznej odległości.

O zachowanie dystansu i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa proszeni są wszyscy, którzy przyjdą, aby na miejscu zobaczyć finał orszaku.

Trzej królowie przejdą na scenę pod wieżą ratuszową, gdzie oddadzą pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu.

Od wielu lat podczas krakowskiego Orszaku Trzech Króli odbywa się zbiórka na rzecz projektu mieszkaniowego dla osób bezdomnych prowadzonego przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Organizacja obecnie prowadzi 12 mieszkań, w których osoby bezdomne przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem" i uczą się codzienności: zarządzania czasem, czy dbania o wspólną przestrzeń.

Od 2012 roku z pomocy mieszkaniowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio skorzystało już około 130 osób będących w kryzysie bezdomności. Do tej pory „na prostą" wyszło 51 byłych już lokatorów takich mieszkań.

A w Łodzi Orszak Trzech Króli przemaszeruje ulicą Piotrkowską. Poprzedzi go msza święta o godz. 11 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy pl. Wolności, skąd ok. godz. 12 kolędnicy wyruszą w stronę łódzkiej archikatedry. Po dotarciu na plac Katedralny dla kolędników ok. godz. 13:30 wystąpi zespół Zakopower.

Także dziś w godz. 17 –18 odbędzie się w Łodzi 6. Bieg Trzech Króli, który wystartuje z Manufaktury. Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę.

Nie zapomnijcie o maseczkach

Po rocznej przerwie na ulice Gdańska wraca Orszak Trzech Króli. Jego uczestnicy spotkają się i ustawią na ulicy Piwnej na wysokości okolicy wejścia do Bazyliki Mariackiej.

Na czele Orszaku - prowadzeni przez gwiazdę, poprzedzeni przez werblistów, dziecięce grupy rycerzy i dam dworu, a także dworzan z darami - przejdą Trzej Mędrcy ze Wschodu.

Tak jak w latach ubiegłych po drodze do gdańskiej stajenki Orszak spotka Króla Heroda (jego pałacem będzie jeden z najwspanialszych zabytków Gdańska - Wielka Zbrojownia).

To tam, Herod kusząc i grożąc będzie próbował zawrócić pielgrzymów z właściwej drogi. Tak samo będą chciały uczynić to diabły, na trasie Orszaku dojdzie do walki dobra ze złem.

Kulminacja będzie miała miejsce przed dworem Artusa. Kacper, Melchior i Baltazar pokłonią się Świętej Rodzinie i złożą dary. Na zakończenie, wspólnie z chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf" z Trąbek Wielkich uczestnicy odśpiewają kolędy.

Organizatorzy proszą wszystkich uczestników o zachowanie odpowiedniego dystansu oraz używanie maseczek.

Po rocznej przerwie wyruszy dziś także wrocławski Orszak Trzech Króli. Będzie on miał jednak inną formułę oraz nową trasę.

Rozpocznie się ok. godz. 12, po mszy, na placu przed Kościołem Uniwersyteckim. Uczestnicy przejdą ul. Kuźnicza – Rynek, Plac Gołębi, gdzie zostanie ustawiona symboliczna stajenka, w której czekać będzie Święta Rodzina.

– Niestety nie możemy w tym roku zaprosić wrocławian na wspólny koncert kolęd po Orszaku, ale mocno wierzymy, że za rok wrócimy do naszej stałej, wspólnotowej formuły tak ważnej dla społeczności naszego miasta – wyjaśnia Elżbieta Woźniak-Łojczuk, rzecznik prasowy orszaku.

A w Poznaniu bez Orszaku

Od 2010 roku Kacper, Melchior i Baltazar przechodzili także przez Poznań w ramach Orszaku Trzech Króli.

Na placu Wolności rozdawano śpiewniki i korony, a później orszak wyruszał w stronę Starego Rynku. Po drodze odbywały się występy, śpiewano kolędy.

W tym roku tego nie będzie. - Z przykrością informujemy, że Orszak Trzech Króli w Poznaniu w roku 2022 nie odbędzie się – poinformowali organizatorzy poznańskiego Orszaku.