- Adwent rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Tym razem jego hasło brzmi „Posłani w pokoju Chrystusa", a celem jest rozbudzenie potrzeby przeżywania coniedzielnej Mszy świętej i godnego przeżycia Dnia Pańskiego – podaje warszawska kuria.

Czas oczekiwania

Słowo „adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian oznaczało oficjalny przyjazd Cezara.

W okresie wczesnego chrześcijaństwa odnosiło się ono do podwójnego przyjścia Chrystusa: jako człowieka i jako sędziego na końcu świata.

Adwent to okres obchodzony w kościołach chrześcijańskich, który rozpoczyna się od pierwszych nieszporów w pierwszą niedzielę Adwentu, przypadającą cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Adwent trwa do Wigilii Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.

W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 28 listopada, a ostatnim dniem tego okresu jest zawsze wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia.

Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę.

Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Od kilkunastu lat nie ma w Kościele zakazu urządzania hucznych zabaw. Akcentowany jest raczej aspekt radosnego oczekiwania.

Droga do Tajemnicy Odkupienia

W kościołach w czasie adwentu odprawiane są rorat. To msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Roraty są odprawiane o wschodzie słońca.

Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem.

- Mimo że nadal zmagamy się z pandemią i wielu wiernych nie powróciło jeszcze do uczestnictwa w Eucharystii w kościołach, mimo iż dotyka nas poważny konflikt na granicy z Białorusią, nie możemy zapomnieć o tym, że każdy Adwent otwiera nam drogę do przeżywania po raz kolejny w naszym życiu Tajemnicy Odkupienia. Ta tajemnica rozpoczyna się od zapowiedzi i oczekiwania na przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele – napisał w liście pasterskim arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Przypomniał też w nim, że przed wiernymi adwentowe Msze święte roratnie, rekolekcje, spotkanie z Bożym Słowem, adwentowa spowiedź , a także różne dzieła miłosierdzia.

- Nie „prześpijmy" więc tego Adwentu. Pan jest blisko i chce nas umacniać i przemieniać swoją obecnością – apeluje metropolita poznański.

A abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski prosi, by w tym adwentowym czasie modlić się gorliwie, zwłaszcza na różańcu, abyśmy umieli czuwać nad tym dobrem, jakim jest każda polska rodzina, jakim jest Kościół i jakim jest cała Polska.

- Módlmy się też o to, abyśmy zawsze byli gotowi nadpłacać sobą na rzecz jej autentycznej wolności. Równocześnie za przyczyną naszej Matki i Królowej dziękujmy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy dzisiaj bronią naszej Ojczyzny, zarówno stojąc na straży jej duchowej i kulturowej tożsamości, wyrastającej z fundamentu chrześcijańskich wartości, jak i z wielkim heroizmem i osobistym poświęceniem strzegąc jej granic – napisał metropolita do wiernych archidiecezji krakowskiej.

Świece na pomoc dzieciom

Parafie w całej Polsce rozpoczęły już dystrybucję wigilijnych świec Caritas, tradycyjnie też rozprowadzają opłatki wśród parafian.

Tylko łódzka Caritas przygotowała ponad 70 tysięcy świec, które dostępne są w parafiach archidiecezji.

- Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie w całej Polsce dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek – podaje Caritas.

Przypomina też, że „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" wspiera również dzieci poza granicami naszego kraju.

W tym roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na kompleksowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się, a konkretnie na: budowę przedszkola i szkoły w miejscowości Yaounde (Kamerun), dożywianie dzieci w prowincji Misiones (Argentyna) - projekt "Szklanka mleka", wsparcie polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie oraz dożywianie dzieci w Wenezueli.

Jednym z elementów tradycji adwentowych jest wieniec adwentowy wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę. Początkowo zwyczaj kultywowany był na ziemiach polskich w rodzinach ewangelickich.

W latach 20. XX wieku przyjął się także rodzinach katolickich, a obecnie wieńce adwentowe są częścią wystroju ołtarza a kolejne zapalone świece przypominają o upływającym czasie i zbliżającej się uroczystości.