W liście opublikowanym na stronie Konferencji Episkopatu Polski hierarcha podkreśla, że obowiązkiem państwa jest "wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób przekraczających granice państwa", ale nie można dokonywać krzywdzących i stygmatyzujących uogólnień.



Reklama

Abp Gądecki przypomniał, że priorytetem Kościołów i wspólnot religijnych, instytucji rządowych i pozarządowych powinien stać się los ludzi przybywających do Polski, pomoc medyczna i humanitarna.

Czytaj więcej Kościół Usnarz Górny: Duchowni chcieli przekazać dary migrantom. Odmówiono im Do grupy migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej przyjechali w czwartek ks. Wojciech Lemański i pastor Michał Jabłoński. Duchowni chcieli przekazać żywność i wodę, ale nie uzyskali zgody ze strony służb. - Te osoby są zakładnikami takiej postawy "nie, bo nie" - komentuje ks. Lemański.

Hierarcha podziękował wszystkim, którzy włączyli się w pomoc migrantom i w imieniu Kościoła zapewnił o gotowości włączenia się w poszukiwanie najlepszych rozwiązań problemu imigracyjnego.

Arcybiskup zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych koordynowanych przez Caritas, co instytucja ta deklaruje od 2016 roku. Umożliwiłyby one "w pełni kontrolowaną relokację" uchodźców w oparciu o decyzję migrantów co do kraju docelowego.

Reklama

„To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi dostania się do wymarzonego raju w Europie” - napisał abp Gądecki.



Zaapelował też o to, aby pomoc cudzoziemcom potraktować jako "szansę na praktykowanie miłości bliźniego" i promowanie międzyludzkiej solidarności.