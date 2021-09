W uroczystościach bierze udział około siedem tysięcy ludzi, wśród nich: przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Obecni są również m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim, a a także przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.

Prymas Tysiąclecia na uroczystość oficjalnego ogłoszenia go błogosławionym czekał od października 2019 roku. Wtedy papież Franciszek zatwierdził – po trwającym 30 lat procesie beatyfikacyjnym – dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Datę włączenia go do grona błogosławionych ustalono na 7 czerwca 2020 r., ale ze względu na pandemię uroczystość przełożono.

W międzyczasie zakończył się także proces beatyfikacyjny matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz ośrodka dla ociemniałych w Laskach.

Podczas nabożeństwa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odczytano list papieża. "My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka(...) a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionym" - napisał Franciszek.

Abp Stanisław Gądecki mówił, że wnioskiem z beatyfikacji powinno być odrodzenie wiary. - Z odrodzenia wiary bierze się inne spojrzenie na rzeczywistość, biorą się też siły, które przekraczają nasze własne siły, bierze się też dążenie do transcendencji - powiedział przewodniczący KEP.