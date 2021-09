W uroczystościach weźmie udział około siedem tysięcy ludzi, wśród nich: przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Będą też m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim, a a także przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.

- Uczestnictwo w uroczystościach beatyfikacyjnych możliwe jest dla osób posiadających karty wstępu. Pozostałych, bardzo prosimy o łączność duchową poprzez udział w transmisji – apeluje warszawska kuria.

O godz. 10. 30 rozpocznie się przygotowanie duchowe, a o godz. 12 msza święta z obrzędem beatyfikacji pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro.

Eucharystię będzie koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski, w tym m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W uroczystości weźmie udział 45 biskupów z zagranicy.

Jak podaje PAP, w czasie liturgii papieski delegat kard. Marcello Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną, a jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Później odsłonięte zostaną portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii, a do ołtarza przyniesione zostaną procesyjnie relikwie kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

W tym czasie wierni zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo - Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego - oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu siostry Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki

W czasie liturgii wykorzystane zostaną paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia: pozłacany pastorał i kielich mszalny używany tylko podczas wielkich uroczystości.

W uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie weźmie udział około siedmiu tysięcy wiernych, z czego 3,5 tysiąca zajmie miejsca w górnej i dolnej części świątyni, a pozostałe 3,5 tysiąca - w sektorach przed budynkiem.

Jak podaje warszawska kuria wejście do kościoła górnego i dolnego Świątyni Opatrzności Bożej będzie możliwe wyłącznie po przeprowadzonej kontroli pirotechnicznej przez Służbę Ochrony Państwa. Stąd prośba do wiernych o przybycie do Świątyni w nieprzekraczalnym czasie, czyli od godz. 9. do 11.

Beatyfikację będzie można obejrzeć za pośrednictwem szesnastu telemostów zlokalizowanych w kościołach w całej Polsce.

Msza będzie transmitowana przez TVP, TVN24 czy na kanale archidiecezji warszawskiej na YouTubie.

Także parafie archidiecezji warszawskiej przygotowują transmisje, aby w łączności duchowej przeżywać we wspólnocie beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela telebim znajdzie się w każdej nawie, a po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych, oprócz udzielenia komunii, przewidziano błogosławieństwo relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego.

Poza tym telebimy będą ustawione m.in. w kościele Najświętszego Zbawiciela (plac Zbawiciela), na Choszczówce, w ogrodzie przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego, (ul. Świerkowa 4), w Laskach, przed kaplicą Matki Bożej Anielskiej, w dolnym kościele św. Michała na Mokotowie i kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Po zakończeniu uroczystości będą sprawowane pierwsze msze dziękczynne. O godz. 14.30 – w bazylice Świętego Krzyża przy Trakcie Królewskim zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za dar nowych błogosławionych (z udziałem Rycerzy Jana Pawła II).

O godz. 17.00 – w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie. Msza święta będzie celebrowana w intencji dziękczynnej za beatyfikację.

Także o godz. 17.00 – w Niepokalanowie przed pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego – okolicznościowa modlitwa do nowego błogosławionego.

Jak podaje warszawska kuria, księża, którzy zaprosili parafian do współuczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem telemostu, zwracają uwagę, że to bardzo ważne, aby przeżywać taką uroczystość we wspólnocie.

– Zupełnie inaczej przeżywa się taką uroczystość we wspólnocie niż samotnie przed telewizorem. To trochę tak jakbyśmy byli w Świątyni Opatrzności Bożej – zauważa ks. Marcin Ośko, z parafii Najświętszego Zbawiciela.