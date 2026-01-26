Aktualizacja: 26.01.2026 10:01 Publikacja: 26.01.2026 09:40
Bank PKO BP
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie postanowień wzorca umowy stosowanych przez PKO Bank Polski w aneksach do umów kredytu w rachunku płatniczym. Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące zasad zmiany oprocentowania limitu odnawialnego. Zobowiązał bank do indywidualnego poinformowania o decyzji wszystkich konsumentów dotkniętych naruszeniem, opublikowania stosownego oświadczenia na jego stronie internetowej i kanałach w mediach społecznościowych oraz nałożył na bank blisko 80 mln zł kary.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny
Zakwestionowane postanowienia dotyczą możliwości jednostronnej zmiany oprocentowania kredytu przez bank w przypadku wystąpienia określonych przesłanek. Urząd wyjaśnia, że co do zasady tego rodzaju mechanizmy są dopuszczalne, o ile warunki zmiany oprocentowania są sformułowane w sposób jednoznaczny, precyzyjny i weryfikowalny przez konsumenta. Tymczasem jak wylicza UOKiK „kwestionowane postanowienia nie określają wystarczająco przesłanek zmiany oprocentowania ani nie wskazują, w jaki sposób konsument może zweryfikować zasadność i zakres tej zmiany”. Co więcej, „dają bankowi bardzo szerokie pole interpretacji, a w praktyce możliwość arbitralnego kształtowania oprocentowania kredytu. Nie informują jednoznacznie m.in., jakie kryteria bank ma wziąć pod uwagę, czy też zależności pomiędzy zmianą mierników wskazanych w postanowieniu oraz ich ewentualnych wag. W rezultacie konsumenci nie są w stanie przewidzieć ekonomicznych konsekwencji zobowiązań zaciągniętych wobec banku”.
Czytaj więcej
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 119 mln zł kar na banki z grupy Pe...
Na razie decyzja jest nieprawomocna. Bank może odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A co jeśli ten potwierdzi stanowisko UOKiK? „Prawomocna decyzja o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone wywołuje skutek wobec banku oraz wszystkich jego klientów, którzy zawarli aneksy do umów na podstawie wzorców wskazanych w decyzji. Postanowienia uznane za niedozwolone są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów – należy traktować je tak, jakby w ogóle nie było ich w umowach. Nie jest konieczne stwierdzenie ich bezskuteczności na drodze sądowej. Sądy są związane decyzją Prezesa UOKiK w zakresie stwierdzenia niedozwolonego charakteru klauzul” – wyjaśniono w komunikacie.
Zakwestionowane klauzule są stosowane przez PKO BP od 15 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce rozpocząć prace legislacyjne nad ustawą, któ...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że recenzja doktoratu stanowi informację publiczną. Orzeczenie...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Sygnalizacja świetlna zmienia organizację ruchu na skrzyżowaniu, wyłączając moc obowiązującą znaków regulujących...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas