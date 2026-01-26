Rzeczpospolita
Prawo
UOKiK: 80 mln zł kary dla PKO BP za niedozwolone zapisy o oprocentowaniu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone, zakazał ich stosowania i nałożył na bank blisko 80 mln zł kary.

Publikacja: 26.01.2026 09:40

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Mateusz Adamski

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie postanowień wzorca umowy stosowanych przez PKO Bank Polski w aneksach do umów kredytu w rachunku płatniczym. Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące zasad zmiany oprocentowania limitu odnawialnego. Zobowiązał bank do indywidualnego poinformowania o decyzji wszystkich konsumentów dotkniętych naruszeniem, opublikowania stosownego oświadczenia na jego stronie internetowej i kanałach w mediach społecznościowych oraz nałożył na bank blisko 80 mln zł kary.

Bank jako silniejsza strona w umowie z konsumentem powinien działać profesjonalnie i transparentnie. Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania powinny być sformułowane tak, żeby konsument wiedział, kiedy i w jaki sposób mogą zmienić się koszty kredytu

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Zakwestionowane postanowienia dotyczą możliwości jednostronnej zmiany oprocentowania kredytu przez bank w przypadku wystąpienia określonych przesłanek. Urząd wyjaśnia, że co do zasady tego rodzaju mechanizmy są dopuszczalne, o ile warunki zmiany oprocentowania są sformułowane w sposób jednoznaczny, precyzyjny i weryfikowalny przez konsumenta. Tymczasem jak wylicza UOKiK „kwestionowane postanowienia nie określają wystarczająco przesłanek zmiany oprocentowania ani nie wskazują, w jaki sposób konsument może zweryfikować zasadność i zakres tej zmiany”. Co więcej, „dają bankowi bardzo szerokie pole interpretacji, a w praktyce możliwość arbitralnego kształtowania oprocentowania kredytu. Nie informują jednoznacznie m.in., jakie kryteria bank ma wziąć pod uwagę, czy też zależności pomiędzy zmianą mierników wskazanych w postanowieniu oraz ich ewentualnych wag. W rezultacie konsumenci nie są w stanie przewidzieć ekonomicznych konsekwencji zobowiązań zaciągniętych wobec banku”. 

Co decyzja UOKiK oznacza dla klientów PKO BP?

Na razie decyzja jest nieprawomocna. Bank może odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A co jeśli ten potwierdzi stanowisko UOKiK? „Prawomocna decyzja o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone wywołuje skutek wobec banku oraz wszystkich jego klientów, którzy zawarli aneksy do umów na podstawie wzorców wskazanych w decyzji. Postanowienia uznane za niedozwolone są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów – należy traktować je tak, jakby w ogóle nie było ich w umowach. Nie jest konieczne stwierdzenie ich bezskuteczności na drodze sądowej. Sądy są związane decyzją Prezesa UOKiK w zakresie stwierdzenia niedozwolonego charakteru klauzul” – wyjaśniono w komunikacie. 

Zakwestionowane klauzule są stosowane przez PKO BP od 15 grudnia 2018 r. 

Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Firmy PKO BP Konsumenci
