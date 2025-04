Państwową Inspekcję Sanitarną zaniepokoiły wyniki kontroli urzędowej: stwierdzono wysoką migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka. Kadm i ołów to wysoce toksyczne metale ciężkie, które mają zdolność kumulacji w organizmie człowieka. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego migracja z kubków zarówno ołowiu i kadmu stanowi istotne zagrożenie dla życia człowieka.

Nie pij z kubka z uroczym wzorem lawendy

Takie właśnie metale wykryto w produkcie o nazwie: kubek szklany 365 ml TR-A2411 Lawenda, numer partii: 26062024, nr kodu kreskowego: 5902738224107

Importerem i dystrybutorem kubków w Polsce jest TRAGAR TRĄBKA Sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Firma wydała już decyzję o wycofaniu z obrotu niezdrowego kubka, zaprzestaniu jego dystrybucji oraz o usunięciu kubka z oferty wszystkich partnerów hurtowych i detalicznych firmy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem, monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu.

Taki sam kubek jest nadal dostępny na Allegro. Niestety, sprzedawca nie podaje numeru partii. Osobom, które zakupiły kubek, GIS zaleca, by go nie używały do kontaktu z żywnością.

Zbyt kolorowe szkło nie zawsze zdrowe

Kilka lat temu kolorowe szkło przebadali brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Plymouth. Ustalili, że aż 70 proc. dekorowanych szklanek dostępnych na brytyjskim rynku zawiera szkodliwe dla zdrowia metale. Wysokie stężenia były nawet na naczyniach przeznaczonych dla dzieci, zdobionych np. postaciami z popularnych bajek.