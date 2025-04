Jak opisuje na swojej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółka iGenius LLC ze Stanów Zjednoczonych sprzedaje na platformie igeniusglobal.com pakiety materiałów i szkoleń online na temat internetowego inwestowania. Jednorazowa opłata waha się od blisko 100 do około 1500 dolarów. Konsumenci otrzymują miesięczny dostęp do wybranych treści oraz informacje o możliwości dołączenia do programu promującego platformę – z czym mają wiązać się dla nich korzyści finansowe. W tym celu muszą opłacić stały abonament za dostęp do platformy (od blisko 100 do 175 dolarów) i budować sieć przez pozyskiwanie nowych użytkowników pakietów iGenius, którzy będą rekrutowali kolejnych członków programu, za co będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zdaniem Urzędu, taka konstrukcja programu partnerskiego może świadczyć, że jest to system promocyjny typu piramida. Jak przypomniano w komunikacie, w systemach typu piramida nieuczciwi przedsiębiorcy zdobywają nowych klientów zwabionych wynagrodzeniem za wprowadzanie do systemu kolejnych klientów. Takie systemy potrzebują ciągłego dopływu nowych członków i ich wpłat. W dłuższej perspektywie nie jest to możliwe – wówczas taki system upada, a konsumenci tracą pieniądze.

Prezes UOKiK: Wydałem ostrzeżenie konsumenckie dotyczące działalności spółki iGenius

Prezes UOKiK zdecydował o postawieniu zarzutów spółce i zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Zdecydował także o skorzystaniu z wyjątkowego narzędzia, które ma chronić potencjalnych poszkodowanych. – Wydałem ostrzeżenie konsumenckie dotyczące działalności spółki iGenius. Postawiłem jej zarzut założenia, prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida. Jest on prawnie zakazany jako nieuczciwa praktyka rynkowa. Informacje zgromadzone podczas postępowania wskazują, że organizator systemu i osoby promujące platformę iGenius nastawione są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych członków swojej sieci – tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Edukacyjny aspekt działalności może stwarzać jedynie pozór legalności projektu i maskować cel, jakim jest pozyskiwanie pieniędzy od kolejnych użytkowników platformy. Może to narażać szeroki krąg konsumentów na znaczne straty lub niekorzystne skutki finansowe - dodaje.



Zarzuty dla promotorów z grupy Gamechangers Polska

W komunikacie podano również, iż w naszym kraju ofertę igeniusglobal.com szczególnie propagują osoby tworzące nieformalna grupę pod nazwą Gamechangers Polska. Otrzymują oni prowizję za skuteczną sprzedaż pakietów iGenius, w tym budowanie i utrzymanie organizacji aktywnych użytkowników platformy. Najczęściej wykorzystują do tego osobiste profile w mediach społecznościowych, ale też organizują stacjonarne spotkania dla członków grupy.