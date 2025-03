Jednostronne zmiany umów oraz bezprawne podwyższanie opłat abonamentowych – zarzuty dopuszczania się takich czynów Prezes UOKiK postawił spółce Vectra. Jakich dokładnie nieprawidłowości dopatrzył się w działalności spółki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? I jak może zakończyć się postępowanie?

UOKiK: zarzuty dla spółki Vectra. Podnoszenie abonamentu i nieprawidłowe klauzule w umowach

Jak czytamy w komunikacie UOKiK, Vectra miała jednostronnie zmieniać swoim klientom warunki, na otrzymywali oni usługi dostępu do telewizji i internetu. Podstawą miała być klauzula modyfikacyjna, wprowadzona przez spółkę do umów z konsumentami bez podstawy prawnej – klauzula ta miała pozwalać na podwyższanie swoim klientom abonamentu o kwoty w wysokości kilku (od 4 do 7) złotych miesięcznie i za każdą z usług. W umowie podpisywanej przez klienta taka klauzula jednak się nie znajdowała.

– Wielokrotnie kwestionowaliśmy nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach na czas nieokreślony lub określony w sektorze telekomunikacyjnym czy w branży finansowej. Po naszych działaniach rynek dostosowuje się do przepisów. Vectra tymczasem kolejny raz niezgodnie z prawem podniosła opłaty. Nie zostawiamy tego bez reakcji. Takie działanie przedsiębiorcy zaburza również konkurencję na rynku, ponieważ jest szkodliwe dla uczestników przestrzegających zasad – stwierdził Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie Urzędu.

Drugim stawianym przez Urząd wobec spółki zarzutem jest jednostronne wprowadzanie do umów tzw. klauzuli inflacyjnej. Jak czytamy, Prezes UOKiK już wcześniej uznawał tego typu klauzule za niedozwolone (abuzywne) postanowienia – tym samym są one bezskuteczne i nie wiążą konsumentów.