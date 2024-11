Sprawy frankowiczów w sądach przyspieszą. Znamy projekt ustawy frankowej

Sprawy frankowe: recepta na szybsze wyroki

Szybsze rozpoznawanie spraw frankowych ma być zapewnione poprzez:

rozszerzenie możliwości orzekania na posiedzeniu niejawnym zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji (niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia)

możliwość przesłuchania świadka w formie zdalnej mimo sprzeciwu strony,

możliwość odbierania zeznań świadków, a także stron na piśmie.

Czytaj więcej Konsumenci Sąd zawiesił raty, ale bank windykuje mimo to Mimo że sąd zawiesił obowiązek spłacania rat kredytu frankowego, to bank i tak podejmuje próby windykowania niezapłaconych rat. Klienci Getin Noble Banku alarmują.

Rozwiązania te będą miały charakter fakultatywny. W sprawach nietypowych sądy będą mogły z tych przepisów nie korzystać, lecz prowadzić postępowanie na zasadach ogólnych, czyli np. wyznaczyć rozprawę bądź przesłuchać świadka.

Bardzo ważna zmiana dotyczy wyłączenia (tylko w sprawach frankowych) wprowadzonych w 2019 roku do k.p.c. ograniczeń co do możliwości podnoszenia zarzutu potrącenia wynikających z art. 203(1) § 1 i 2 k.p.c.

– Zarzut potrącenia będzie można zgłaszać aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Ma to dotyczyć także spraw w toku. Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę nowych spraw. Zgodnie bowiem z teorią dwóch kondykcji sąd nie może z urzędu orzec o saldzie należności stron wynikających z nieważności umowy kredytu, co powoduje, że strona pozwana, w obawie przed skutkami ograniczeń potrącenia wynikających z 203(1) § 1 i 2 k.p.c., z reguły wytacza odrębne powództwo o zwrot swoich roszczeń wynikających z nieważności umowy kredytu. Powoduje to duplikowanie się spraw. Zapobiec temu ma ułatwienie z korzystania z zarzutu potrącenia – wyjaśnia prof. Dziurda.