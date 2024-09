Czy zauważyła pani prezes jakieś zmiany u stron procesów frankowych po uchwale?

Mam wrażenie, że skarg jest mniej, choć nadal jest to liczba istotna. Niedawno jeden z największych i najczęściej występujących w sprawach frankowych banków cofnął ponad 130 skarg kasacyjnych i sądzę, że jest to m.in. rezultat podjętej uchwały. Nie bez znaczenia jest również to, że po orzeczeniach TSUE oraz uchwale składu siedmiu sędziów SN z 19 czerwca 2024 r. (sygn. akt III CZP 31/23) w praktyce rozstrzygnięta wydaje się również kwestia możliwości korzystania przez bank z prawa zatrzymania. Oczywiście sprawy są różne, nie zawsze skarżącym jest bank, a w niektórych z nich występują kwestie, co do których SN nie wypowiedział się jeszcze jednoznacznie. Mam jednak wrażenie, że to, co najważniejsze, zostało wyjaśnione.

Dlaczego podjęcie tej uchwały wymagało tyle czasu? Czy chodziło tylko o zastrzeżenia starych sędziów do powołań nowych, czy o jakieś inne czynniki?

To nie jest kwestia domysłów, ale faktów. Niefortunne pytania do TSUE zadane w 2021 r. wydłużyły łączny czas postępowania co najmniej o dwa i pół roku. Sytuacja, nie tylko w Sądzie Najwyższym, byłaby zupełnie inna, gdyby na pytanie pierwszej prezes odpowiedziano we właściwym czasie. Dziś jednak nie ma już sensu nad tym ubolewać. Jesteśmy na dobrej drodze do znaczącego usprawnienia postępowań w sprawach frankowych, co powinno również przyśpieszyć postępowania w innych sprawach rozpoznawanych w Izbie Cywilnej. A tych jest obecnie niemal 7,5 tys. Zagrożenie dostrzegam jednak w tym samym czynniku, który doprowadził do tak poważnego opóźnienia w przyjęciu uchwały frankowej. Ambicje niektórych sędziów powiązanych z politykami sprawującymi obecnie władzę nie są czynnikiem sprzyjającym codziennej pracy. Ciągłe zapowiedzi jakiejś zemsty, która ma dosięgnąć sędziów, oraz próby jej praktycznej realizacji nie sprzyjają koncentracji na rozwiązywaniu skomplikowanych cywilistycznych problemów.

Jak pani prezes ocenia obecną sytuację i czy rzeczywiście te słowa o zemście są usprawiedliwione?