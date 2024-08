Klienci Canal+ nie chcą dopłacać za dostęp do Ligi Mistrzów. Co na to prawnicy?

Do końca czerwca prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów posiadał Polsat i odbywały się one na kanałach Polsat Sport Premium 1 oraz 2. Dostęp do tych kanałów był też możliwy w ramach pakietu Mistrzowska Piłka w Canal +. Od sezonu 2024/2025 prawa do transmisji zyskał jednak sam Canal +. Rozgrywki będą pokazywane na nowouruchomionych kanałach Canal+ Extra 1-4 (uruchomionych od dziś) oraz Canal+ Extra 5-7 (dostępne przez internet od października). Za dostęp do tych programów jednak abonenci będą musieli dopłacić 20 zł miesięcznie (w wersji ze zobowiązaniem można skorzystać z niego bez opłat w sierpniu), albo 30 zł (bez zobowiązania).

Część konsumentów którym zależy na oglądaniu Ligi Mistrzów nie jest zadowolonych z tej zmiany, bo aby mieć dostęp do tej samej usługi, muszą teraz więcej płacić. W szczególności niezrozumienie budzi fakt, że możliwość ich oglądania w pakiecie Canal+ była tańsza, gdy prawa do transmisji miała konkurencja, niż gdy ma je sama platforma. Jak pisze portal Wirtualnemedia, klienci dają upust złości nie tylko w komentarzach w internecie, ale także w skargach do UOKiK.

Tę ostatnią informację potwierdziło nam biuro prasowe Urzędu, do którego wpłynęło już siedem sygnałów w tej sprawie.

- Konsumenci skarżą się, że muszą więcej płacić za dostęp do transmisji meczy Ligii Mistrzów, niż gdy oglądali je w ramach pakietu Mistrzowska Piłka na kanałach Cyfrowego Polsatu - mówi Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK.