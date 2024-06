TSUE: tak nie wolno pisać w etykietach produktów do dezynfekcji

Sieć drogerii dm-drogerie markt GmbH & Co. KG oferowała do sprzedaży środek dezynfekujący „BioLYTHE”. Etykieta umieszczona na tym produkcie zawierała następujące wskazania: „ekologiczny uniwersalny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania”, „dezynfekcja skóry, rąk i powierzchni zewnętrznych”, „skuteczny przeciwko koronawirusowi SARS” oraz „przyjazny dla skóry • bio • bez alkoholu”.

Reklama

Niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji uważa, że jest to nieuczciwa reklama, która naruszyła unijnego rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych. Stowarzyszenie wniosło powództwo do sądów niemieckich żądając zobowiązania drogerie dm do zaprzestania kwestionowanego oznaczania lub wprowadzania do obrotu produktu jako „ekologicznego uniwersalnego środka dezynfekującego o szerokim spektrum działania” lub „przyjaznego dla skóry” lub „bio”.

Jak wskazało stowarzyszenie, zgodnie z rozporządzeniem produkty biobójcze nie mogą być reklamowane w sposób wprowadzający użytkownika w błąd co do ryzyka, jakie mogą stwarzać dla zdrowia, środowiska lub co do ich skuteczności. W żadnym wypadku reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „przyjazny dla zwierząt” ani jakichkolwiek podobnych wskazań.

Czytaj więcej Prawo i Podatki Produkty wegetariańskie i wegańskie. UE narzuci zmianę nazw Parlament Europejski pracuje nad prawem, które zakaże używania nazw mięsnych i mleczarskich do nazywania żywności wegańskiej i wegetariańskiej. Polscy przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do zmian marketingowych i poniesienia dużych kosztów.

Niemiecki federalny trybunał sprawiedliwości zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym w sprawie wskazania „przyjazny dla skóry”. Chciał wiedzieć, czy użyty w rozporządzeniu zwrot „jakichkolwiek podobnych wskazań” obejmuje wszelkie wskazania, które - podobnie jak zwroty wyraźnie wymienione w rozporządzeniu - minimalizują ryzyko, jakie produkt biobójczy może stwarzać dla zdrowia lub środowiska albo w odniesieniu do jego skuteczności, a jednocześnie nie mają charakteru ogólnego.