Kredyt frankowy a upadłość i restrukturyzacja

Gdy bank ogłasza upadłość

Kolejnym zagadnieniem, które należy przeanalizować, jest sytuacja, w której to bank – jako kredytodawca – ogłasza upadłość. Nie jest to co prawda w polskich realiach zjawisko powszechne – chociaż takie przypadki miały już miejsce, jednakże w świetle ostatnio upublicznionej informacji o ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank, tj. w dniu 20 lipca 2023 roku, taka sytuacja zaczęła w sposób bezpośredni dotyczyć bardzo wielu kredytobiorców.

W danej sytuacji to kredytobiorca jako wierzyciel osobisty upadłego banku zgłasza wierzytelność z tytułu nienależnego świadczenia w związku z nieważnością umowy kredytu. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, tj. w terminie 30 dni, syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, tj. tzw. systemu KRZ (https://prs.ms.gov.pl/krz). Jedyną i wyłączną zatem drogą do uzyskania zaspokojenia wierzytelności osobistej od upadłego banku jest jej zgłoszenie syndykowi za pomocą systemu KRZ. Rejestr jest jawny, a dostęp do niego całkowicie darmowy – za pośrednictwem platformy systemu KRZ.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Samo zgłoszenie wierzytelności nie wymaga uiszczania żadnej opłaty. Dla wierzyciela – kredytobiorcy – jest więc to czynność co do zasady bezpłatna. Brak konieczności poniesienia opłaty dotyczy jedynak tylko tych wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela po przepisanym do tego terminie wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez niego na rzecz masy upadłości kwoty równowartości tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania. Obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego powstaje nawet wtedy, gdy opóźnienie powstało bez winy wierzyciela. W każdym więc przypadku przekroczenie przez wierzyciela terminu do zgłoszeń, nawet niezawinione, uprawnia syndyka do żądania wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania. Wysokość tych kosztów stanowi równowartość 15 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualna (w 2023 roku) wysokość tej opłaty wynosi 1.010,49 zł.

Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę ich zgłaszania. Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do jej zgłaszania, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Powyższe oznacza, że co prawda prawnie dopuszczalne i skuteczne będzie zgłoszenie wierzytelności po przepisanym do tego terminie, jednakże wcześniejsze zgłoszenie daje wierzycielowi – kredytobiorcy – większą szanse na zaspokojenie z przysługujących mu roszczeń względem upadłego banku.

Oświadczenie o potrąceniu

Zgłoszenie wierzytelności przeciwko bankowi powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, na podstawie którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń stron umowy kredytu frankowego. Bardzo ważne jest, ażeby złożyć takie oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności. Ustawa Prawo upadłościowe dopuszcza wyłącznie możliwość jednokrotnego potrącenia wzajemnych roszczeń. Jeżeli wierzyciel spóźni się ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu i zgłosi wierzytelność bez takiego oświadczenia, to traci on prawo do potrącenia wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego. Kredytobiorca będzie zatem obowiązany zapłacić na żądanie syndyka swój dług wobec banku w całości.

Weryfikacja zgłoszeń przez syndyka

Po skutecznym zgłoszeniu wierzytelności proces weryfikacji zgłoszeń pozostaje bez zmian – dokonuje jej syndyk, a następnie sporządza on listę wierzytelności, która to jest ujawniana w rejestrze KRZ. W interesie kredytobiorcy jest monitorowanie akt sprawy upadłościowej – do której jako strona postępowania ma dostęp – oraz weryfikacja treści ostatecznej listy wierzytelności, a przede wszystkim, czy jego wierzytelność znalazła się na tej liście i czy jej wysokość jest prawidłowa. W tej sytuacji również istnieje możliwość zakwestionowania listy wierzytelności sprzeciwem. Wobec banku jako osoby prawnej nie jest ustalany plan spłaty wierzycieli, a jedynie podział środków uzyskanych z likwidacji majątku upadłego banku. W braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana na dotychczasowych warunkach.