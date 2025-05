Trump rozmawiał najpierw Zełenskim, potem z Putinem. Czy doszło do przełomu?

Amerykański przywódca zapowiadał w sieci społecznościowej TRUTH Social, przedmiotem negocjacji ma być zatrzymanie krwawej wojny oraz sprawy handlowe. "Tematami rozmowy będą zakończenie rozlewu krwi, w którym ginie średnio ponad 5000 rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel" - napisał.

Wyraził też nadzieję, że poniedziałek będzie „produktywnym dniem”.

Vance: Putin „nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą”

Krótko przed rozpoczęciem rozmowy Trumpa z Putinem wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że jedną z przeszkód na drodze do pokoju jest to, że rosyjski przywódca „nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą” . Ostrzegł też, że USA są bliskie porzucenia prób mediacji między Kijowem i Moskwą. - Do tanga trzeba dwojga – cytuje Vance'a Reuters. - Wiem, że prezydent jest skłonny do tego, ale jeśli Rosja nie będzie skłonna, to w końcu po prostu powiemy, że to nie jest nasza wojna. Próbujemy to zakończyć, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić, w końcu powiemy: „Wiecie co? Warto było spróbować, ale już tego nie zrobimy”.