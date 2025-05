Rusłan Szoszyn: Koniec wojny w Ukrainie jutro? Bilans konfliktu byłby fatalny

Czy Putin odniósł jakiś sukces poza ekspansją terytorialną? Owszem, może powiedzieć rodakom, że uniemożliwił perspektywę członkostwa w NATO Ukraińcom. Tyle że przed wojną w 2022 roku też nie było żadnej decyzji o przyjęciu Kijowa do sojuszu. Kreml wraca więc do punktu wyjścia. Ścigany międzynarodowym listem gończym dyktator będzie miał jednak łatwiej od Zełenskiego w kwestii polityki wewnętrznej. Krytyków wsadzi za kraty albo zabije. Nie będzie również musiał się tłumaczyć Rosjanom z bilansu rozpoczętej przez niego wojny, ani nie musi gimnastykować się, walcząc o fotel prezydencki w demokratycznych wyborach. Nie będzie miał także wolnych wyborów do parlamentu. Chce rządzić dożywotnio i planować kolejną wojnę.