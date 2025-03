"The Economist" o prawdopodobnym terminie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Zełenski zdecydował?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1131 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim sobotnim wystąpie...

"The Economist" powołując się na źródła w ukraińskim rządzie pisze, że w zeszłym tygodniu Zełenski zwołał spotkanie, na którym polecił swojemu zespołowi przygotowanie się do wyborów, które mają się odbyć po całkowitym zawieszeniu broni – co według szacunków USA może nastąpić do końca kwietnia. Tygodnik podaje jako możliwą datę Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia.

Parlament Ukrainy zdecyduje o stanie wojennym

„The Economist” pisze także, że 5 maja parlament Ukrainy ma głosować nad przedłużeniem stanu wojennego, który wygasa 8 maja. Zniesienie stanu wojennego jest niezbędnym pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu wyborczego.

Gdyby zdecydowano o nieprzedłużaniu stanu wojennego, Ukrainę czeka co najmniej 60 dni – takiego okresu wymaga konstytucja – kampanii wyborczej. Niektóre źródła jednak twierdzą, że przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi potrzebne będą co najmniej 3 miesiące, aby odtworzyć listy wyborców, zdezaktualizowane przez wojnę.