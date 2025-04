Tammy Bruce zauważyła, że Chiny „są głównym czynnikiem umożliwiającym Rosji prowadzenie wojny na Ukrainie”. - Chiny dostarczają prawie 80 proc. towarów podwójnego zastosowania, których Rosja potrzebuje do utrzymania wojny – oświadczyła rzeczniczka podczas spotkania z dziennikarzami. - Współpraca między tymi dwoma mocarstwami nuklearnymi przyczyni się tylko do globalnej niestabilności i sprawi, że Stany Zjednoczone i inne kraje będą mniej bezpieczne i mniej zamożne – dodała.

Reklama

Donald Trump „dotknięty” rosyjskim atakiem na Krzywy Róg

Rzeczniczka była też pytana o niedawny rosyjski atak na Krzywy Róg, w którym zginęło 20 cywilów, w tym dziewięcioro dzieci. Bruce stwierdziła, że to wskazuje na znaczenie pilnego wezwania prezydenta Donalda Trumpa do pokoju. Powiedziała też, że Trump „jest tym dotknięty”. - To już najwyższy czas, aby powstrzymać śmierć i zniszczenie, i zakończyć tę wojnę - oznajmiła.

W tym kontekście przywołała diagnozę sekretarza stanu USA Marca Rubio, który mówił, że w ciągu najbliższych tygodni okaże się czy Rosja poważnie podchodzi do negocjacji ws. zakończenia walk na Ukrainie.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że Siły Zbrojne Ukrainy pojmały dwóch obywateli Chin, walczących w szeregach rosyjskiej armii w obwodzie donieckim. Prezydent Ukrainy opublikował też nagranie, na którym widać jednego z jeńców.