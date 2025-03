Wojna w Ukrainie. Teraz czas na ruch Putina

Władze pogranicznych gmin z obwodu kurskiego już dokonały częściowej ewakuacji mieszkańców. – Nie ma tam już rodzin z dziećmi, zostały obowiązkowo wywiezione. Pozostają w większości osoby w podeszłym wieku, które odmówiły wyjazdu – opisuje sytuację jeden z miejscowych urzędników Wiktor Kowalenko.

Nad Dnieprem są przekonani, że Putin chce za wszelką cenę zdobyć te rejony Ukrainy, które wpisał sobie do konstytucji jako części Rosji. Trzy z czterech obwodów może dosięgnąć jego armia, ale od części chersońszczyzny oddziela ją Dniepr, którego forsowanie byłoby trudne. Możliwe, że Kreml chce podbić tyle innych kawałków ukraińskiego terytorium, by przehandlować je za obwód chersoński w czasie rozmów z USA. Ale do tego potrzebuje czasu na ich zdobycie.

– (W obwodzie sumskim) szykowaliśmy trzy linie obrony, wątpliwe czy uda im się nas wypchnąć stamtąd – sądzi Dykij.

Zawieszenie broni zależy od specyficznej „publiczności Kremla”

Ale kolejny ukraiński analityk Ołeksij Hetman uważa, że Rosja przygotowuje natarcia na całej długiej linii frontu i ta seria uderzeń na tysiąckilometrowej linii może trwać do dziewięciu miesięcy, czyli prawie cały obecny rok. Na razie jednak nie widać, by rosyjskie oddziały odjeżdżały z rejonów walk w obwodzie kurskim i na pograniczu z sumskim.

Pojawiają się jednak głosy, że Kreml może nie mieć czasu do końca roku, bowiem pod koniec sierpnia istnieje prawdopodobieństwo, że gospodarka – przegrzana wydatkami na zbrojenia – da o sobie znać. Jednak nie jest to powszechnie podzielana opinia. - Rosja to system autorytarny, w którym rządzący nie jest skrępowany żadnymi obowiązkami wyborczymi. I on nie musi nikomu urządzać dobrobytu gospodarczego. Ma własny cel: pozostać u władzy – przestrzega niezależna politolożka Jekaterina Szulman.

Pozostają jednak USA, których prezydentowi bardzo zależy na osiągnięciu sukcesu w zakończeniu wojny w Ukrainie. – My rozumiemy, że jeśli USA uznają, iż Rosja przeciąga rozmowy czy próbuje je zerwać, a w tym samym czasie aktywizuje swoje działania ofensywne na froncie, to Waszyngton od komplementów może przejść do strategii kija. (…) Widać wyraźnie, jak mogą cisnąć na Rosję: wprowadzając całkowite embargo na naszą ropę, na podobieństwo irańskiej – mówi prokremlowski ekspert energetyczny Konstantin Simonow.