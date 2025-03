Zełenski mówił też, że Putin obawia się izolacji, choć próby politycznego odcięcia go od świata zewnętrznego nie odniosły pełnego sukcesu. Prezydent Ukrainy ostrzegł przy tym przed próbami nawiązania relacji z Moskwą. - Bardzo ważne jest, aby Stany Zjednoczone nie pomogły mu uciec z izolacji, ponieważ byłoby to niebezpieczne – powiedział. Skrytykował też specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. - Uważam, że Witkoff zbyt często powtarza narracje Kremla. To nie przybliża nas do pokoju i osłabia amerykańską presję na Rosję – powiedział Zełenski. - Możemy temu przeciwdziałać tylko naszymi działaniami i staramy się to robić - dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli USA zdecydują się na neutralną postawę, to powinny pozostać „prawdziwie neutralne” i nie skłaniać się ku Moskwie. - Zawsze mówiłem Trumpowi – chcemy, żeby Amerykanie byli po naszej stronie. I nawet jeśli Ameryka dziś zdecyduje się pozostać pośrodku, to pośrodku oznacza pośrodku, a nie bliżej Kremla – dodał.

„Putin wkrótce umrze – i wszystko się skończy”

Kolejną obawą Putina, którą wskazał Zełenski, jest obawa przed śmiercią i związana z nią utrata znaczenia Rosji. - To zależy także od jego wieku. Wkrótce umrze, to fakt – i wszystko się skończy – powiedział Zełenski w wywiadzie, którego udzielał w paryskim Musee de L'Homme.