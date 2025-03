USA, Rosja, Ukraina. Trzy wersje jednego wydarzenia

Tak jak i kolejnych żądań rosyjskich. Teraz bowiem okazało się, że Moskwa chce, by obecne porozumienie o bezpiecznej żegludze było przedłużeniem „umowy zbożowej”, zawartej między Rosją a Ukrainą latem 2022 roku przy pośrednictwie Turcji i pod egidą ONZ. Kreml sam ją zerwał po roku.

Obecne żądania mogą oznaczać, że Rosja chce wznowienia bez przeszkód importu techniki rolniczej i części zamiennych do niej, umożliwienia ubezpieczania swych statków w normalnych firmach (czyli zachodnich), ale też odblokowania zamrożonych na Zachodzie aktywów rosyjskich firm obsługujących wywóz nawozów i przywóz techniki rolniczej. Wszystkiego tego Kreml domagał się w lipcu 2023 roku, gdy zrywał „umowę”.

Ale najważniejszym z nich będzie prawdopodobnie przywrócenie rosyjskiej kontroli statków płynących do i z Ukrainy (na terenie tureckiego Bosforu). Nikt z Rosjan jeszcze tego głośno nie powiedział, ale taki był jeden z głównych punktów „umowy zbożowej”.

Jeśli słuszne jest takie domniemanie, to rosyjskie żądania będą narastać jak śnieżna lawina. Nie wiadomo tylko, co na to Trump. W samej Moskwie niektórzy eksperci przestrzegają, że nie należy nadużywać jego cierpliwości i chęci zabłyśnięcia jako pokojowy mediator. Może bowiem stracić zainteresowanie wojną w Ukrainie i zająć się czymś innym, co przyniesie mu upragnione laury.