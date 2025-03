Widziałem sceny z pola walki, nie chciałbym ich widzieć. Są tam ramiona, nogi, głowy rozrzucone po całym polu (walki) Donald Trump, prezydent USA

Donald Trump: Na wojnie nie giną Amerykanie, ale nie chcę widzieć scen z pola walki

Trump zwrócił uwagę, że w obecnej fazie wojny obie strony tracą średnio po 2,5 tys. żołnierzy tygodniowo (danych tych nie sposób zweryfikować; ukraińskie szacunki dotyczące rosyjskich strat mówią o ponad tysiącu żołnierzy, których Rosja traci każdego dnia – red.).

– To nie są Amerykanie, ale to nie ma dla mnie znaczenia z tego punktu widzenia. Widziałem sceny z pola walki, nie chciałbym ich widzieć. Są tam ramiona, nogi, głowy rozrzucone po całym polu (walki). Uzbrojenie jest absurdalne. To teraz wielka sprawa z dronami... – mówił amerykański prezydent, nawiązując do szerokiego wykorzystania dronów-kamikadze i dronów szturmowych do prowadzenia ataków przez obie strony.

– Chciałbym, aby to się skończyło – podsumował Trump.