Wołodymyr Zełenski komentuje porozumienia USA-Ukraina i USA-Rosja

Do uzgodnień na konferencji prasowej odniósł się też Wołodymyr Zełenski. - Mam pytania dotyczące tego, jak to wszystko zostanie wdrożone. Oczywiście po powrocie naszego zespołu chcę poznać więcej szczegółów - powiedział prezydent Ukrainy. - Na teraz wygląda na to, że minister obrony zapytał stronę amerykańską, kiedy to może wejść w życie. Oni uważają, że po tym, jak strona amerykańska oficjalnie wydała oświadczenie, decyzje już zawarte w tym dokumencie mogą zacząć obowiązywać - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiadał na pytania dziennikarzy w Kijowie Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Zełenski zaznaczył, że nie ma zaufania do Rosjan. - Tutaj nie ma wiary w Rosjan, ale uważam, że będziemy konstruktywni (...) i zrobimy, co do nas należy, by wdrożyć porozumienie ze spotkania ukraińsko-amerykańskiego - stwierdził.

Prezydent Ukrainy został zapytany, czy częściowe zawieszenie broni wchodzi w życie po opublikowania amerykańskiego oświadczenia i nie wymaga podpisania żadnych dodatkowych dokumentów. - My, nasz zespół, my zadaliśmy to pytanie stronie amerykańskiej, a ona odpowiedziała: tak, czekamy na sygnał z Waszyngtonu, ale sądzimy, że po tym jak Waszyngton opublikuje dwa oświadczenia, które różnią się tylko jednym punktem, zawieszenie broni na morzu oraz w odniesieniu do sektora energetyki powinno działać - odparł.



Zełenski o porozumieniu ws. częściowego zawieszenia broni: Ukraina zrobi wszystko, żeby nie było żadnych ataków

Wołodymyr Zełenski mówił, że częściowe zawieszenie broni powinno dotyczyć morza oraz zaprzestania ataków na obiekty energetyczne i infrastrukturę cywilną. - Przede wszystkim zgodziliśmy się, że może być cisza na morzu i swobodna żegluga – oznajmił dodając, że ze stroną amerykańską omawiano także kwestię infrastruktury, w tym portowej. - Normalna żegluga towarowa powinna funkcjonować - podkreślił.