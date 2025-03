Izraelska armia zaatakowała liczne cele znajdujące się m.in. w północnej części enklawy, w mieście Gaza, a także w Chan Junus, Dajr al-Balah i Rafah. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że wśród zabitych jest wiele dzieci.

Reklama

W Izraelu, przy granicy z Gazą zostały zamknięte szkoły, zakazano spotkań publicznych powyżej dziesięciu osób. Mniejsze drogi do miejscowości położonych w pobliżu granicy zostały zamknięte. Środki bezpieczeństwa zarządzono we wtorek w nocy. Choć szkoły w pobliżu Gazy należą do najlepiej ufortyfikowanych w Izraelu (czas na dobiegnięcie do schronu od momentu ogłoszenia alarmu to zaledwie kilkanaście sekund) władze uznały, że bezpieczniej, by dzieci zostały w domu. Mieszkańcom zalecono, by ograniczyli przemieszanie się.

Oświadczenie izraelskiego rządu Premier Izraela Beniamin Netanjahu i minister obrony Izrael Kac nakazał minionej nocy Siłom Obronnym Izraela użyć siły przeciwko terrorystycznej organizacji Hamas w Strefie Gazy.



Decyzja została podjęta w świetle gromadzących się okoliczności, głównie braku postępów w negocjacjach ws. uwolnienia naszych zakładników, ze względu na stanowisko Hamasu i ostrzeżenia o możliwości ataku terrorystycznych organizacji w Gazie na naszych żołnierzy i nasze wspólnoty z intencją zabijania i uprowadzeń.



Po tym jak Hamas kilkukrotnie odmówił uwolnienia naszych zakładników i odrzucił propozycje otrzymane od wysłannika Prezydenta USA Steve'a Witkoffa oraz od mediatorów, Siły Obronne Izraela i Szin Bet zostały poinstruowane (...), by przeprowadzić serię uderzeń na cele terrorystycznej organizacji Hamasu w całej Strefie Gazy, aby osiągnąć cele wojenne ustalone przez polityczne kierownictwo, w tym uwolnić wszystkich naszych zakładników (...)



Premier wyjaśnił, że od tego momentu, Izrael będzie działał przeciw Hamasowi z stale rosnącą siłą militarną.





Izraelska armia zapowiada dalsze ataki. Kancelaria Beniamina Netanjahu: Będziemy działać z coraz większą siłą wojskową

Intensywne ataki powietrzne Izraela na Strefę Gazy nastąpiły po impasie w rozmowach dotyczących przedłużenia zawieszenia broni w Strefie Gazy, które 19 stycznia doprowadziło do wstrzymania walk między Izraelem a Hamasem. Hamas dokonał 7 października 2023 roku niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników do Strefy Gazy. Izrael, w odpowiedzi, rozpoczął operację odwetową, w czasie której Strefa Gazy została niemal zrównana z ziemią, a większość z 2,3 mln jej mieszkańców musiało uciekać z domów. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 48 tys. Palestyńczyków.



Izraelska armia, która potwierdziła atak na kilkadziesiąt celów zapowiedziała, że będzie kontynuować ataki „tak długo, jak długo będzie to koniecznie”. Ostrzegła też, że nie będzie ograniczać się do ataków z powietrza, co może być zapowiedzią wznowienia regularnych walk w Strefie Gazy.