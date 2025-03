Elon Musk pisze o "amnestii" dla Wołodymyra Zełenskiego

Podobnych argumentów używał Donald Trump i jego zwolennicy. We wpisie na portalu TruthSocial prezydent USA Donald Trump nazwał prezydenta Ukrainy „dyktatorem bez wyborów". W tym samym wpisie, zamieszczonym jeszcze przed rozmową z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym Białego Domu, Trump napisał, że Zełenski powinien „działać szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju". Zarzucił mu też, że wykonał „okropną robotę" jako szef państwa i namówił USA na udział w „wojnie, której nie mógł wygrać". Prezydent USA napisał: „Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.