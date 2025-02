„Mieliśmy dzisiaj bardzo znaczące spotkanie w Białym Domu. Dowiedzieliśmy się wiele rzeczy, których nigdy nie dałoby się zrozumieć bez rozmowy pod taką presją i w ogniu wydarzeń. To niesamowite, co wychodzi na jaw przez emocje, i doszedłem do wniosku, że prezydent Zełenski nie jest gotowy na pokój, jeśli Ameryka jest zaangażowana, ponieważ uważa, że nasze zaangażowanie daje mu dużą przewagę w negocjacjach. Ja nie chcę przewagi, chcę POKOJU. Okazał brak szacunku wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki w naszym ukochanym Gabinecie Owalnym. Może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój” – napisał Trump w oświadczeniu na swojej platformie społecznościowej Truth.



Zaplanowana po rozmowach konferencja prasowa została odwołana.

Szczegóły wkrótce...