Gen. Roman Polko: To, co proponują USA, to nie warunki pokoju, tylko kapitulacji

Według Polki „prezydent Zełenski nie ogłasza kapitulacji, tylko stara się robić to, co najlepsze dla jego narodu”. – Przede wszystkim przeciwstawia się relatywizowaniu czy nawet wręcz zaprzeczaniu zbrodniom Putina – zwrócił uwagę, zauważając, że „w całej tej dyskusji o pokoju jakoś zapominamy o zbrodniach, zapominamy o Buczy, Irpieniu, teatrze w Mariupolu”. – Zapominamy o tym, że Putin łgał i będzie łgał, i nigdy nie był uczciwy, ani nigdy nie był godny zaufania. Łamał porozumienia mińskie, łamał memorandum budapesztańskie. Stąd też, myśląc o tym, żeby naród ukraiński, ale też żeby Europa była bezpieczna, trzeba jednak patrzeć na rzeczywistość, a nie myśleć życzeniowo – mówił emerytowany wojskowy.



Gen. Roman Polko: Nawet po wojnie w Jugosławii bandyci zostali osądzeni

Roman Polko podkreślił, że „Ukraińcy przelewają krew tak naprawdę za te wartości, o których głośno mówimy, a których nie do końca pilnujemy”. – Ja znam duszę żołnierza. Wiem, że oni chcą walczyć, że oni przede wszystkim chcą mieć wsparcie międzynarodowe, wsparcie społeczne. Ta ich dusza bardziej krwawi teraz, kiedy nagle okazuje się, że właściwie Zachód chce się za nich poddać. Żołnierze walczą na froncie, a ktoś próbuje z perspektywy amerykańskiej wywiesić białą flagę, ktoś zaczyna relatywizować i mówić, że właściwie to nie wiadomo do końca, kto jest winny. Ojciec Święty mówi, że to jest grzech właściwie całego świata, nie wskazując bezpośrednio na to, kto jest barbarzyńcą – przypomniał generał.

– Zacznijmy od rozliczenia zbrodni, tak jak to nawet było po wojnie w Jugosławii, że zbrodnie musiały być ukarane, że ci wszyscy przestępcy, bandyci po prostu stanęli przed międzynarodowym trybunałem. Tylko wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o prawdziwym pokoju. To, co teraz się dokonuje, to nie jest dążenie do pokoju. To jest na siłę dążenie do zamrożenia wojny, co z pewnością cynicznie wykorzysta kremlowska władza, aby przyspieszyć zbrojenia i przygotowywać kolejną agresję. I to jest w istocie też postawienie znaku równości między obrońcami i barbarzyńcami – podkreślił rozmówca Wirtualnej Polski.

Komentując działania administracji Donalda Trumpa, negocjacje USA z Rosją w sprawie Ukrainy i deklaracje prezydenta Stanów Zjednoczonych, gen. Polko ocenił, że „to nie są warunki pokoju, to są warunki kapitulacji, to są warunki wręcz grabieży ukraińskiej gospodarki”. – „Weźmiemy wam metale ziem rzadkich, macie nam je oddać, a my w zamian podpiszemy pokój, którego będą pilnowały siły europejskie” – ironizował. – Z której strony by na to nie patrzeć i jakkolwiek by się doszukiwać w tym czegokolwiek pozytywnego, to naprawdę trudno jest to znaleźć – stwierdził były dowódca GROM-u.

„Wówczas USA będą poważnie traktowały Europę”. Gen. Roman Polko wskazał warunek

– Myślę, że kluczowe jest, aby to był sygnał dla Europy: żeby Europa się przebudziła, żeby uruchomiła swój potencjał, ponieważ dysponuje budżetem, dysponuje możliwościami przemysłu. Po prostu trzeba po tych trzech latach takiej drzemki wziąć się solidnie do roboty, wydawać znacznie więcej na własne bezpieczeństwo – to, o co prosił prezydent Trump. Wówczas Stany Zjednoczone z pewnością będą poważnie traktowały Europę w tej dyskusji o bezpieczeństwie na naszym kontynencie – podsumował gen. Roman Polko.